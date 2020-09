Stor missräkning för ligajagande Jaro – tappade poäng efter svag insats mot bottenlaget MyPa

Besvikelsen var påtaglig bland Jarospelarna efter 90 minuter i Myllykoski. Laget fick bara 1–1 och det var ett stort bakslag i kampen om topplaceringarna i division 1. Även för VPS blev det oavgjort mot ett bottenlag.

Efter förra omgången började det klarna att det är tre lag som i första hand gör upp om en direktplats och en kvalplats till fotbollsligan. AC Oulu, KTP och FF Jaro skaffade då en betryggande lucka till de jagande lagen.

För att Jaro ska kunna haka på AC Oulu och KTP får man inte tappa för många poäng, och det var precis det man gjorde på bortaplan mot MyPa.

Jaro har fått mycket beröm under säsongen, men i dag var man verkligen inte på topp och spelarna såg ofta väldigt loja ut.

Först i slutet av den första halvleken lyckades Jaro etablera lite tryck mot hemmamålet. Severi Kähkönen hade bland annat en frispark som gick i ribban via målvakten Tuomas Turunens fingerspetsar och Topi Järvinen hade ett kanonskott som Turunen räddade till en hörna.

MyPa tog ledningen men Jaro kvitterade omgående

Strax före pausvilan räddade hemmalaget också Stanley Amuzies nick på mållinjen, och ineffektiviteten straffade sig för Jaro efter paus då MyPa tog ledningen.

I den 62:a minuten stod Jaroförsvaret och sov, Jari Hassel tackade och styrde in 1–0. Men Jaro kvitterade nästan omgående då ytterbacken Guillermo Sotelo fick mycket utrymme på kanten och dunkade in bollen via Juuso Laitinens ben.

Efter kvitteringen hade skytteligaledaren Anthony Olusayna några lägen men han blev mållös för andra matchen i rad.

I slutet av matchen fick MyPa också ett sista läge att skjuta Jaro i sank, men Jusa Ihalainens uppoffrande spel gjorde att Rico Ryöpäs inte fick någon ordentlig träff och målvakten Emil Öhberg kunde rädda.

Matchen slutade 1–1 vilket var en vunnen poäng för MyPa och två tappade pinnar för Jaro. Efter slutsignalen hängde huvudena också på Jarospelarna och besvikelsen var stor.

För VPS blev det också ett tungt poängtapp på bortaplan mot bottenlaget SJK Akatemia. Sebastian Strandvall satte 1–0 för VPS på straff i den 15:e minuten men fem minuter före slutet kvitterade SJK Akatemia.

Efter en hörna landade bollen hos Arttu Aromaa i straffområdet och anfallaren nickade in kvitteringen.

Resultat:

SJK Akatemia – VPS 1–1 (0–1)

15´ 0–1 Sebastian Strandvall

85´ 1–1 Arttu Aromaa

Publik: 268

MyPa – FF Jaro 1–1 (0–0)

62´ 1–0 Jari Hassel

65´ 1–1 Guillermo Sotelo

Publik: 533

EIF – AC Kajaani 5–0 (1–0)

44´ 1–0 Darren Smith

53´ 2–0 Juuso Liukkonen

61´ 3–0 Xhevdet Gela

76´ 4–0 Juuso Liukkonen

86´ 5–0 Zachary Sukunda

Publik: 685

Gnistan – MuSa X–X

AC Oulu – KPV X–X