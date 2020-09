Veckoslutsläsning: Sommarstugor allt mer populära, Åbodagen firas i dag och kvinnorna på barrikaderna i kampen om Belarus frihet

Fritidsboendet fick ett rejält uppsving i våras på grund av coronaepidemin då rekommendationerna om distansarbete lockade många att flytta ut kontoret till sommarstugan.

Om inte annat så har epidemin gett människor mer tid att njuta av både stugor och koloniträdgårdar. Ju närmare sommaren kom, desto mer steg efterfrågan på hyresstugor och husvagnar.

Närbild har besökt olika former av fritidsboenden runt om i landet.

Ingemar Tåg är en av dem som njutit av den långa stugsäsongen. Vanligtvis åker han till stugan som ligger nära Replotbron i april eller maj.

- Här känner vi trygghet och stillhet. Ingen idé att åka utomlands när vi har det här, säger Tår.

Kvinnor, många av dem unga, står i den belarusiska proteströrelsens främsta led. Speciellt fyra kvinnor har utmärkt sig på olika sätt i den massiva folkrörelse där det gemensamma målet är att bli av med president Aleksandr Lukasjenko. Hur blev det egentligen så och vilka är dessa kvinnor?

Svetlana Tichanovskaja, Maria Kolesnikova, Veronika Tsepkalo och Svetlana Aleksijevitj har alla en orsak att stå i leden som kämpar för Belarus frihet.