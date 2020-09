Estlands utrikesminister: Om en vecka är det inte längre möjligt att resa från Estland till Finland utan karantän

Bild: Imago images/Scanpix/All Over Press

Estlands premiärminister Jüri Ratas och utrikesminister Urmas Reinsalu Estlands premiärminister Jüri Ratas och utrikesminister Urmas Reinsalu sitter vid ett bord med mikrofoner framför sig. Bild: Imago images/Scanpix/All Over Press

Nya reserestriktioner mellan Finland och Estland börjar gälla från och med nästa veckas måndag, rapporterar det estniska public-service bolaget ERR. Estlands utrikesminister Urmas Reinsalu säger till ERR att det inte längre kommer vara möjligt att resa till Finland utan att sitta 14 dagar i karantän.

Personer som reser i arbetets tecken berörs ändå inte av karantänen.

Orsaken är Estlands stigande coronasiffror. Enligt Reinsalu har man överstigit gränsen på 25 fall per 100 000 invånare under två veckor. Estland hade på måndagen 30,85 fall per 100 000 invånare, uppger ERR.

Tros påverka turismen

Karantän kommer gälla också turistande finländare som reser från Finland till Estland, och sedan tillbaka till Finland. Utrikesminister Reinsalu tror att de nya reglerna kommer att påverka turismen negativt.

Från finskt håll har man inte meddelat om en dylik förändring. Enligt trafikljusmodellen hör Estland till de gröna länderna, det vill säga till länder där smittorisken inte är värre än i Finland.

Helsingin Sanomat var först ute med nyheten i Finland.