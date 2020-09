Från ”the coal region” till coronabubblan i Kouvola – men inte ens pandemin fick Kasper Björkqvist att tappa leendet: ”Man måste ha hopp”

Kasper Björkqvist försöker överlista Columbus-målvakten Elvis Merzlikins under en träningsmatch hösten 2019. Pittsburghanfallaren Kasper Björkqvist försöker överlista Columbusmålvakten Elvis Merzlikins. Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/AOP

Juniorvärldsmästaren Kasper Björkqvist fick inte direkt någon drömstart på sejouren i KooKoo. Laget hamnade i karantän efter att flera spelare testat positivt för coronaviruset – men Björkqvist tror att det bara kan svetsa laget samman mer.

KooKoos U20-lag i karantän – också två ligaspelare har exponerats för coronaviruset

Nyheten som publicerades för nästan exakt två veckor sedan visade sig endast vara början. Det uppdagades snabbt att också ligaspelare smittats till följd av fallen i Jukurits U20-lag.

Egentliga Tavastlands och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt fattade snabbt därefter beslutet om att sätta samtliga spelare i Jukurit, HPK – och KooKoo – i karantän. Där sitter bland andra Kasper Björkqvist fortfarande.

– Det är riktigt lugnt, säger han och ler brett då Yle Sporten når honom med ett videosamtal för en intervju.

– Det är väl inte så värst mycket annorlunda än det är för de flesta andra som tvingas sitta i karantän. Det jobbigaste har varit att fixa mat. Jag och flickvännen bestämde oss därför för att återvända till Esbo där föräldrarna kan hjälpa, fortsätter Björkqvist.

Kasper Björkqvist. Kasper Björkqvist spelare i fjärde kedjan vid JVM. Bild: YLE/AnttiKoivukangas

Med bara veckor kvar av träningssäsongen är uppladdningen ändå allt annat än optimal. Det medger också Björkqvist.

– Lite svårt är det då man inte får träna på is. Men samtidigt hinner man nog med sådant helt tillräckligt mycket senare. Det ser nog bra ut bara vi får återgå till det normala, säger han.

"En bra idé" att lånas ut till KooKoo

Det är bara en dag kvar av karantänen för KooKoos del. Förutsatt att inget oväntat händer styr Björkqvist alltså snart kosan mot Kouvola – igen.

Det klarnade tidigare i sommar att Björkqvist kommer att göra comeback i Finland efter en skadedrabbad säsong i Pittsburgh Penguins organisation. Karriären i Nordamerika fick den sämsta möjliga starten då Björkqvist skadade knäet och missade hela säsongen.

Då NHL- och AHL-säsongerna ser ut att kunna köra igång tidigast i december tyckte Penguins därför att det bästa för Björkqvist var att återvända till hemlandet på ett lånekontrakt.

– Jag fick ett samtal av Scott Young (chef för spelarutveckling reds.anm.) som frågade om jag var intresserad av möjligheten att spela här. Det var en bra idé tyckte jag också för då får jag börja spela tidigare än vad som annars varit aktuellt, förklarar Björkqvist.

Kasper Björkqvist fick också smaka på hetluften i NHL i träningsmatcher i fjol. Kasper Björkqvist, Pittsburgh Penguins Bild: AOP

– Och så ledde det till att jag stannar hela året. Det är jag glad för. Nu kan jag jobba för laget hela säsongen utan att ha någon eventuell resa till Nordamerika i bakhuvudet hela tiden. Jag kan bara tacka både Pittsburgh och KooKoo för att jag fick den här möjligheten, fortsätter han.

I motsats till flera andra europeiska spelare som lånats ut till sina fostrarföreningar i höst kommer Björkqvist med andra ord att stanna i Kouvola hela året, även om AHL-säsongen kunde köra igång som planerat.

"Vi har en bra grej på gång"

Men varför föll valet på just KooKoo? Chefstränaren Jussi Ahokas konstaterade redan då värvningen offentliggjordes att han gärna ville ha sin tidigare juniorlandslagskapten i truppen. Björkqvist sticker inte heller under stol med att det var just Ahokas som lockade honom dit.

– Jag känner honom från min tid i Esbo, säger den Blues-fostrade spelaren.

– Han var aldrig min tränare där, men man såg alltid honom i korridorerna. Och så hade vi ju en kort tid tillsammans i juniorlandslaget också. Det hjälpte mig definitivt att ta det här beslutet, fortsätter han.

Jussi Ahokas valdes till Europas främsta klubbtränare säsongen 2019/20. Jussi Ahokas gestikulerar. Bild: Mika Kylmäniemi / All Over Press

Att KooKoo den förra säsongen hörde till hela ligans bästa lag störde inte direkt heller.

– Men man måste komma ihåg att det är svårt att upprepa en lika lyckad säsong. Vi har ändå en bra känsla i omklädningsrummet, vi tror starkt på det vi gör och trots att många tunga spelare lämnade och att det är stora stövlar att fylla tror jag att vi har en bra grej på gång, säger Björkqvist.

Bland andra lämnade guldhjälmen Kim Strömberg KooKoo efter den förra säsongen. Likaså valde målvakten Henrik Haukeland att fortsätta karriären på annat håll.

Att tappa stjärnor och sedan hamna i karantän låter alltså inte direkt optimalt.

– Nä, säger Björkqvist och skrattar.

– Men min uppfattning är att det till och med gör oss starkare. Tvärtom kan det bli så att man blir lite trött på varandra om man är tillsammans för mycket. Nu märker man istället att man verkligen längtar tillbaka, trots att det bara är två veckor som vi tvingats vara isolerade från varandra.

Vill följa Kivirantas exempel

Det som också varit positivt med karantänen är att Björkqvist nu i lugn och ro kunnat följa med Stanley Cup-slutspelet i NHL.

– Det är fint att se att finländarna gör väl ifrån sig. Förstås var det en besvikelse att Pittsburgh åkte ut så tidigt och man borde kanskte inte säga att man håller på ett annat lag ... men det är nog trevligt att Dallas-finländarna har spelat så bra, säger Björkqvist och ler.

Fint, inte minst just på grund av Joel Kiviranta. Man måste inte vara någon expert för att se likheterna mellan Dallas osannolika slutspelsstjärna och just Kasper Björkqvist.

De är båda kända för att ge sitt allt för laget – och jobbar oerhört hårt för att nå framgång.

– Självklart sporrar det mig att bli bättre. Jag känner inte honom superbra, men ändå lite. Så jag vet hur mycket jobb han har gjort för att nå dit. Det har verkligen inte kommit gratis. Han kör på för fullt och det är uppmuntrande att se att det faktiskt leder till något, säger Björkqvist.

Joel Kiviranta firar sitt hattrickmål. Joel Kiviranta (till vänster) och Denis Gurjanov firar segermålet. Bild: AFP / Lehtikuva

Men innan Björkqvist kan påbörja sin färd mot NHL i det kända stenkolsområdet Scranton och Wilkes-Barre i nordöstra Pennsylvania där Penguins AHL-lag håller till väntar karriärens första ligasäsong i Kouvola.

Och trots att Björkqvist fått lära sig från första parkett hur snabbt det kan gå riktigt illa så tror han på att säsongen kan genomföras som planerat.

– Det måste man ju tro. Annars skulle jag inte sitta här, säger han.

– Man måste ha hopp. Man behöver förstås ha turen på sin sida också, men vi som spelare måste ändå ha ett visst ansvar för att hålla oss trygga. Så är det ju egentligen gällande hela världen. Man måste ha hopp om en bättre framtid. Annars ser det lite väl dystert ut.