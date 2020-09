Storvinst för komediserien Schitt's Creek i årets Emmygala – Succession tog hem priset för bästa dramaserie

Netflix komediserie Schitt’s Creek slog till hårt under årets Emmygala. Första priset för huvudgalan delades ut till Catherine O'Hara för bästa kvinnliga huvudroll i en kommediserie. Därefter följde en priskavald för serien.

Tillsammans med de två priser man tog emot förra veckan tog serien emot nio stycken pris för en enskild säsong för en komediserie.

Serien kammade hem priset för bästa komediserie, bästa manliga huvudroll i en komediserie (Eugene Levy), bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie (Catherine O’Hara), bästa manliga biroll i en komediserie (Dan Levy), bästa kvinnliga biroll i en komediserie (Annie Murphy) och pris för bästa rollbesättning i en komediserie (Lisa Parasyn, Jon Comeford)

Tv-branschens prisgala ordnades för 72:a gången natten mellan söndag och måndag. Sändningen är live med programledaren och komikern Jimmy Kimmel i spetsen. Programmet sändes live från Staples Center i Los Angeles.

På plats i Los Angeles fanns bara Kimmel och en stor skärm. Bild på programledaren för Emmygalan. Står på en scen omringad av en skärm med massa små bilder på personer som är med live.

Kimmel hade endast en publik gjord av papp på plats i Los Angeles. De som tog emot prisen deltog live i sändningen från en plats de själv valt.

Bland de andra nominerade sticker HBO-serien Watchmen ut för bland annat bästa miniserie.

Watchmen kapade priset för bästa miniserie, bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie eller film (Regina King), bästa birollsinnehavare i en miniserie eller film (Yahya Abdul-Mateen ll) och bästa rollsättning i en miniserie eller film (Meagan Lewis, Victoria Thomas)

Priset för bästa dramaserie gick i år till serien Succession.

Här är några av pristagarna:

Regina King fick priset som bästa kvinnliga huvudroll i en miniserie för sin roll i serien Watchmen.

I dramakategorin drog Zendaya hem priset för bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i Netflix-serien Euphoria och priset för bästa manliga huvudroll gick till Jeremy Strong för sin roll i serien Succession. Succession vann också priset för bästa dramaserie.

Eugene Levy tog emot sin Emmystatyett av en prisutdelare som klätt sig i en heltäckande kostym för att minimera smittorisken för coronaviruset. Eugene Levy tar emot sin Emmystatyett av en prisutdelare som klätt in i en heltäckande kostym för att minimera smittorisk för coronaviruset.

Priset för bästa manliga roll i en miniserie gick till Mark Ruffalo för hans roll i serien "I Know This Much Is True).

Källa: Variety, STT, CNN