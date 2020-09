USA: Joe Biden vädjade till republikanska senatorer gällande valet av ersättare för domarlegenden Ginsburg: “Följ ert samvete”

Demokraternas presidentkandidat Joe Biden kommenterade på söndagen för första gången utförligt de politiska omständigheterna kring valet av en ny ledamot till USA:s högsta domstol.

Frågan har blivit politiskt sprängstoff efter att den 87-åriga liberala domaren Ruth Bader Ginsburgs avled i fredags, vilket skapade en vakans i domstolen.

Biden kritiserade, som väntat, republikanernas iver att i snabb takt - möjligen redan före presidentvalet i november - utse en ersättare för Ginsburg.

-Att tvinga fram en utnämning genom senaten handlar om rå maktutövning, sa Biden och tillade att han inte tror att amerikanerna kommer att godkänna det.

Biden hänvisade till republikanernas hårda motstånd för fyra år sedan, när en vakans i den högsta domstolen uppstod år 2016 under Barack Obamas sista år som president. Då argumenterade republikaner - också då med senatens majoritetsledare Mitch McConnell i spetsen - för att vänta ut presidentvalet och låta nästa president utse en ersättare.

Samma princip bör enligt Biden gälla nu.

-Om Donald Trump vinner valet, kan senaten gå vidare med hans utnämning. Men om jag vinner valet, bör Trumps utnämning återtas. Som nästa president bör jag vara den som nominerar en ersättare till Ginsburg, sade Biden.

Trump meddelade i lördags att han kanske redan den här veckan utser sin kandidat till posten.

Men vissa politiska bedömare har spekulerat i att Trump kanske avsiktligt väljer att avvakta för att mobilisera fram stöd från republikanska väljare och hålla frågan högt på nyhetsagendan.

Biden påminde också om Ruth Bader Ginsburgs personliga önskemål om att hennes ersättare inte utses förrän under nästa presidentperiod.

-Följ ert samvete. Rösta inte för en kandidat som utses under omständigheter som dikteras av president Trump och senator McConnell.

För republikanska senatorer som i november står inför återval och som ställer upp i delstater där Trump är impopulär, anses frågan vara särskilt knepig.