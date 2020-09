Morgonkollen: Berörda organisationer lättade efter beslut om att NMR läggs ner – och fyra andra nyheter att ha koll på i dag

Här är fem nyheter att ha koll på den här onsdagsmorgonen.

I går fattade Högsta domstolen beslut om att Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland. Vid berörda organisationer och församlingar är lättnaden stor efter beslutet. Domslutet beskrivs som en "stark signal".

Många hoppas att polisen får det lättare att ingripa i hatiska organisationers verksamhet i framtiden. Arkivbild från 2016. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar under Finlands självständighetsdag i december 2016.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) hade kontakt med nazister i andra länder via diskussionsforumet Iron March. Den vägen fick organisationen råd om hur den skulle agera gällande talan om dess upplösning.

EU-kommissionen presenterar nytt migrationsförslag i dag

Trots att många påtalat bristerna med EU:s nuvarande migrationspolitik har medlemsländerna tillsvidare inte lyckats enas att reformera systemet. I dag presenterar kommissionen ett nytt förslag.

Den förödande branden i flyktinglägret Moria i grekiska Lesbos har gett migrationsfrågan ny aktualitet Migranter som tillbringat natten vid en väg nära Mytilene på Lesbos Bild: AFP / Lehtikuva

Över 200 000 döda i USA – Trump tar inget ansvar utan lägger skulden på Kina

Coronaepidemin har sammanlagt krävt över 200 000 dödsoffer i USA. Siffran är den högsta i världen för ett enskilt land.

USA:s president Donald Trump sa i Vita huset att "Kina låtit detta ske" och lade skulden på Kina för USA:s coronakris. Donald Trump 3.9.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

President Donald Trump tog inget ansvar för det höga antalet avlidna utan berömde sig själv i stället.

Han konstaterade att antalet döda kunde ha rört sig kring två till tre miljoner om hans administration inte hade handlagt pandemin så bra.

Studentnationerna ställer in fester på grund av coronaepidemin

Studentnationerna vid Helsingfors universitet ser ut att ställa in största delen av sina fester på grund av coronaepidemin. Nylands nation beslöt sent på tisdagskvällen att ställa in fredagens gulisintagning. Övriga nationer vid universitetet har redan tidigare bestämt att inte ordna fester.

I februari kunde det ännu se ut så här på studerandeevenemang, i höst är det annorlunda. En grupp studneter kramas och håller upp en pokal. Bild: Andrea Wiklund/Yle

Att under en sits hålla armkrok och sjunga "Halvankaren", att trängas vid bardisken eller dansa tätt intill varandra på dansgolvet innebär stora risker i coronatider. Viruset sprids bra i folksamlingar och vid sång.

Det är uppehållsväder i en stor del av landet, men i Lappland är det ostadigt.

I söder är det växlande molnighet och dagens högsta temperatur är mellan 16 och 19 grader. Svag eller måttlig sydlig vind.

I landets mellersta del är det mest molnigt och dimma kan förekomma lokalt. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. Mest måttlig vind omkring syd.

I landets norra del är det molnigt och lokala regn kan förekomma.

Snöfall eller blötsnö kan också förekomma. Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 14 grader, i Lappland mellan +4 och 11 grader. Svag eller måttlig sydlig till västlig vind.