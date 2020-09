Nylands nation ställer i sista stund in gulisintagning "på grund av den rådande situationen" – planen var tidigare att ordna den med restriktioner

Studentnationerna vid Helsingfors universitet ser ut att ställa in största delen av sina fester på grund av coronaepidemin. Nylands nation beslöt sent på tisdagskvällen att ställa in fredagens gulisintagning. Övriga nationer vid universitetet har redan tidigare bestämt att inte ordna fester.

Att under en sits hålla armkrok och sjunga "Halvankaren", att trängas vid bardisken eller dansa tätt intill varandra på dansgolvet innebär stora risker i coronatider. Viruset sprids bra i folksamlingar och vid sång.

I måndags meddelade Vasa nation vid Helsingfors universitet att man haft fall av corona under gulisintagningen den 12 september. 50 sitsdeltagare och ett tiotal arrangörer kan ha exponerats för coronaviruset och nationen lägger all verksamhet på is under de kommande veckorna.

Ändrade sig under tisdagskvällen

När styrelseordförande för Nylands nation, Jessica Kuhlefelt, intervjuades för den här artikeln på tisdagseftermiddagen planerade nationen ännu ordna gulisintagning på fredag.

- Vi har bestämt att hålla program som normalt men har vissa restriktioner, som max 50 deltagare. Efterfesten är stängd för att inte nya människor ska dyka upp. Dessutom försöker vi hålla avstånd. Gulisintagningen ordnas i vår största sal där det ryms 200 personer och nu är vi 50. Deltagarna kommer sitta utspridda, sade ordförande Jessica Kuhlefelt på eftermiddagen.

Sent på tisdagskvällen ändrade Nylands nation sig och meddelade att fredagens gulisintagning ställs in.

"På grund av den rådande situationen och den ökade mängden coronafall har styrelsen fattat ett beslut om att ställa in fredagens gulisintagning", meddelade nationen på Facebook.

"Det blir förstås svårare när man avnjuter alkohol"

Ännu under tisdagseftermiddagens intervju ansåg Kuhlefelt att det räcker om nationen under sina evenemang följer rekommendationerna från Institutet från hälsa och välfärd (THL) och Helsingfors universitets studentkår (HUS).

- Om man känner några som helst symtom ska man inte komma. Det är okej att avboka samma dag. Vi har också handdesinficeringsmedel och namnlistor på deltagarna så de kan kontaktas om en person smittad av corona har deltagit, säger Kuhlefelt.

När man druckit alkohol så glöms kanske säkerhetsavstånden bort. Hur ser du på det?

- Det blir förstås svårare när man avnjuter alkohol. När vi är färre är det lättare att gruppera sig och till exempel är dansgolvet inte fullt. Jag tror inte någon kommer vara polis och sära på andra. Alla är vuxna och bär ansvar för sig själv, säger Kuhlefelt.

Jag tror inte någon kommer vara polis och sära på andra

Enligt programmet på Nylands nations webbplats planerar nationen klubbkvällar samt dam- och herrmiddag under hösten.

Enligt Kuhlefelt ordnas också en del program per distans, bland annat spelkvällar online.

"Vi ordnar inga sitsar eller större evenemang"

Östra Finlands nation vid Helsingfors universitet ordnar däremot inga fester under hösten.

- Vi har verksamhet i universitetets studentkårs lokaler och följer deras instruktioner. Vi ordnar därför inga sitsar eller större evenemang. Det vi kan ordna är evenemang utomhus och inskrivningskvällar där antalet som deltar är färre, säger kurator Jessica Karlsson.

Enligt studentkårens anvisningar ska fester inte ordnas eftersom närkontakter och hantering av mat och dryck samt sång ökar smittorisken. Anvisningarnas gäller för studentkårens föreningslokaler.

Studentkåren vid Helsingfors universitet vill inte att det ordnas fester i studentkårens lokaler i Nya studenthuset. Nya studenthuset i Helsingfors Bild: Yle/Carolina Husu

"Var och en tar sitt ansvar och ska stanna hemma om man är sjuk"

Östra Finlands nation ordnade tidigare i september en gulisintagning tillsammans med Åbo nation och Åländska studentföreningen.

- Den ordnades utomhus och sedan hade vi en picknick i parken. Vi hade inget officiellt program efter det. Men eftersom det inte är så lätt för nya studerande att hitta till nationen beslöt vi att ordna evenemanget. Vi frågade också studentkåren på förhand och fick klartecken om vi kan garantera säkerheten, vilket vi lyckades med, säger kurator Jessica Karlsson.

Eftersom det inte är så lätt för nya studerande att hitta till nationen beslöt vi att ordna evenemanget

Men kan man garantera säkerheten på en gulisintagning där det finns alkohol med i bilden?

- Vi följer THL:s instruktioner och kan på det sättet garantera säkerheten så långt som det är möjligt. Men var och en tar sitt ansvar och ska stanna hemma om man är sjuk. Bara instruktionerna följs och deltagarantalet är under 50 går det bra.

Enligt Karlsson deltar 10-20 personer på nationens evenemang.

HUS inhiberar årsfesten

Styrelseordförande för Åbo nation, Lotta Siltanen, säger att nationen följer studentkårens anvisningar.

Åbo nation delar lokal, Nypolen, med Östra Finlands nation och Åländska studentföreningen. Lokalen ligger i Nya studenthuset, som ägs av studentkåren.

- Vi har inga fester inomhus och ordnar inga sitsar. Men vi har annat program, bland annat museibesök. Vi hade i våras program på distans och den typen av program tvingas vi nu planera istället för klassiska sitsar, säger Lotta Siltanen.

Studentkåren vid Helsingfors universitet beslöt förra veckan att inhibera årsfesten, som brukar ordnas i november.

Studentkårens styrelse anser att det inte vore ansvarsfullt att ordna bordsfesten med tanke på coronaläget.

Istället för årsfesten ordnas en streamad tillställning från Gamla studenthuset den 26 november.