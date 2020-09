Sjundeåborna trivs på sin mysiga hemort - kommunen vill ha flera invånare i lagom takt

Sjundeå har ett superläge, inte ens en timmes bilväg från Helsingfors. Ändå har kommunen på senare år haft svårt att locka nya invånare - annat var det för några år sedan. Då var inflyttningstakten lite för snabb för kommunen.

Som andra kommuner i Västnyland hoppas Sjundeå i dag på flera invånare. Tomterna har hittills inte gått åt, men nu ser man en liten ljusning i tomtförsäljningen

Christel Lindqvist-Jauhiainen har byggt hus i Sjundeå i början av 2000-talet. Både mannen och hon är inflyttade och pendlar till jobben i Helsingfors.

- Vi började bygga vårt hus 2005 och sedan flyttade vi hit 2006, säger Christel Lindqvist-Jauhiainen, som före det bodde i Helsingfors.

Det var rena rama slumpen, plus fina åkrar och handbollsturneringen Sjundeå Cup, som gjorde att hon och hennes man flyttade till Sjundeå.

- Det var nog ett misstag, säger Christel Lindqvist-Jauhiainen och skrattar.

När Christel Lindqvist-Jauhiainen och hennes man flyttade till Sjundeå hade de hund och blev på det sättet snabbt bekanta med andra hundägare. Sedan blev de föräldrar och då blev de också bekanta med övriga barnfamiljer. Sjundeå är trivsamt, men själva centrumområdet kunde nog piffas upp, konstaterar hon. En kvinna med svart rock och grå mössa och en termosmugg i handen står utomhus, en dimmig morgon. Sjundeå station/centrum. Hon håller också en tidning i sin andra hand. Bild: Yle / Christoffer Westerlund

- Ingen av oss är härifrån. Jag är från Nagu och min man är från Idensalmi. Vi hade aldrig varit här tidigare och tänkte oss först Kyrkslätt. Vi ville bygga hus, helt enkelt.

Sen blev det så att vi flyttade hit. Inte kanske på grund av Sjundeå Cup utan mera på grund av kostnadsnivå och naturen ― Christel Lindqvist-Jauhiainen

Kyrkslätt var för dyrt, ansåg paret Lindqvist-Jauhiainen.

- Så kom vi till Sjundeå med sina fina åkerlandskap. Jag är själv bondflicka och tyckte det kändes hemvant. Så åkte vi hem till lägenheten i Helsingfors igen. Nästa gång vi kom hit så pågick Sjundeå Cup.

Fastighetsförmedlaren övertygade Christel Lindqvist-Jauhiainen och hennes man om att det alltid är livat i Sjundeå. Det här sagt och skrivet med glimten i ögat.

- Sedan blev det så att vi flyttade hit. Inte kanske på grund av Sjundeå Cup utan mera på grund av kostnadsnivå och naturen, säger hon och konstaterar att hon numera är medlem i Sjundeå If.

Sjundeå If är en gemensam nämnare för Christel Lindqvist-Jauhiainen och Alexandra Broman. Den senare nämnda spelar handboll i Sjundeå If.

Alexandra Broman är 17 år, hon bor i Sjundeå och går i gymnasium i Kyrkslätt. Också hon trivs i sin hemkommun. Till gymnasiet tar hon sig med buss eller tåg, vilket fungerar bra vardagar.

Det hon saknar är bra tågförbindelser på veckosluten.

- Sjundeå är jättelitet och mysigt. Alla känner varandra, mer eller mindre, är vänliga och hälsar på varandra, säger Alexandra Broman.

Sjundeåbon Alexandra Broman studerar nu vid gymnasiet i Kyrkslätt och därefter blir det säkert fortsatta studier och flytt hemifrån. Men hon kan gott tänka sig att bo i Sjundeå igen när det är dags att bilda familj. n ung kvinna, tonåring, med rött hår i fläta bak och svart jacka. Sitter på ryggstödet på en parkbänk. Ser rakt in i kameran. Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Broman funderar en stund på vad det finns att göra i Sjundeå om man är ung.

- Är man sportig så finns det handboll, fotboll, friidrott och dans. Men är man inte så sportig så finns det typ scouterna, säger hon.

- Det beror lite på dig själv, vad du söker dig till och vad du är intresserad av, men jag känner att man blir väl emottagen och folk är vänliga, säger Christel Lindqvist-Jauhiainen.

Här kan du höra hela intervjun med Christel Lindqvist-Jauhiainen och Alexandra Broman, bland annat hur de tror att Sjundeå ser ut om tio år. Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Om du lyssnade på arenaklippet med Sjundeåborna Christel Lindqvist-Jauhiainen och Alexandra Broman, kunde du höra deras visioner om hur Sjundeå kunde se ut i framtiden. Nu ska det handla om Sjundeå för cirka 20 år sedan.

Sjundeåbon Henrik Sandström var kommundirektör i Sjundeå mellan åren 2001 och 2009. Under de här åren rådde en inflyttningsvåg till Sjundeå.

- Då ökade befolkningen varje år. Befolkningsökningen var mellan 1,2 och 3,6 procent per år, minns Henrik Sandström.

Det här kunde låta som drömmen för en kommundirektör, men i verkligheten var det ganska besvärligt.

- Nog är det känt att om inflyttningen är stor, så är kassan tom. När någon flyttar in och bildar familj, tar det cirka tio år innan den familjen ger plus. Det var ett enda kämpande med ekonomin hela tiden, säger Henrik Sandström.

Henrik Sandström minns tiden som kommundirektör i Sjundeå så att han mest satt vid sitt skrivbord och försökte få kommunens ekonomi att hålla ihop. En äldre man med mustasch och glasögon. Står ute. Klädd i mörkblå jacka. Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Under de år Sandström var kommundirektör byggdes den finska skolan Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola byggdes till. Vidare byggdes det två nya daghem och vårdcentralen flyttade.

- Det är lagstadgade uppgifter. Det är bara att se till att servicen finns. Det var bara att bygga, fast det kanske inte fanns pengar, säger Henrik Sandström om byggboomen i Sjundeå.

I dagens läge har man redan hunnit riva Aleksis Kiven koulu, men det är en annan historia.

Inflyttningstrenden i Sjundeå började avta under åren 2011-2012. Det samma gällde många andra kommuner en bit utanför Helsingfors. Människor började flytta tillbaka till huvudstadsregionen.

- Sedan kom ännu det här med tåget, när det blev oklart om det alls ska gå några tåg till Sjundeå. Det syns helt klart i statistiken. Det var en dramatisk utflyttning, säger Henrik Sandström, tidigare kommundirektör i Sjundeå.

Artikeln fortsätter efter arenaklippet.

Det här med goda tåg- och bussförbindelser är något dagens politiker och tjänstemän i Sjundeå jobbar och lobbar hårt för.

Det var många som flyttade till Sjundeå när tågen gick, men de flyttade bort när de inte längre klarade sig med en bil ― kommunalpolitiker Susse Ekström

Susse Ekström är SFP-politiker och företagare i Sjundeå.

- Vi fick ganska negativ feedback när tågen slutade gå. Nu har vi köpt in tågturer via HRT (Helsingforsregionens trafik). Det är en stor kostnad för kommunen, men i långa loppet räknar vi på ett plus. Det var många som flyttade till Sjundeå när tågen gick, men de flyttade bort när de inte längre klarade sig med en bil, säger Susse Ekström.

I kollektivtrafikpaketet, som Sjundeå köper, ingår också bussturer. Det är viktigt med tanke på att ungdomar ska kunna studera i annan kommun, men fortsätta bo hemma i Sjundeå.

Susse Ekström har varit aktiv i kommunalpolitiken i Sjundeå i 20 år. Hon har varit med om både inflyttningstrenden och utflyttningsvågen. En kvinna med grön jacka står utomhus, framför en market. I bakgrunden ser man också vägskyltar. Hon tittar in kameran. Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Åke Holmlund sitter också i Sjundeå kommunfullmäktige. Han hör till Samlingspartiet och bor i norra Sjundeå, som faktiskt är ett ganska populärt område att bo på.

- Någon statistik har jag inte, men om en äldre person flyttar bort så står inte huset länge tomt. Om vi tänker på coronatiden så är trafiken till Helsingfors ganska livlig. Jag tror nog att många sommarboende har bott nästan hela tiden här. Jag bor själv tio kilometer från motorvägen, säger Åke Holmlund.

De som tycker om att golfa flyttar knappast till norra Sjundeå utan föredrar kanske Störsvik eller Pickala. De handbollsintresserade bor gärna närmare centrum och idrottshallarna. Däremot är norra Sjundeå bra om man till exempel är intresserad av jakt, säger Åke Holmlund, som konstaterar att alla områden i Sjundeå har sin charm och särprägel. En äldre man med glasögon och keps på huvudet. Står utomhus och tittar in i kameran. Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Trots att norra Sjundeå är pop är både Åke Holmlund och Susse Ekström överens om att kommunen ska satsa på boende och service i centrum, det vill säga vid Sjundeå station.

- Annars kan vi inte ha några företagare här heller, säger Susse Ekström.

Under coronatiden har Susse Ekström också märkt att Sjundeåborna använt sig mera av ortens affärer och annan service i och med att många distansjobbar hemifrån.

- Tidigare har vi märkt att man har farit till Helsingfors för att jobba och sedan har man kommit hem för att sova. Man har kanske köpt maten också på hemvägen, säger Susse Ekström.

Vi har lyckats med planeringen. Vi har nästan överplanerat, men det är bra om det börjar komma mera folk ― kommunalpolitiker Åke Holmlund

- Nu har kommunen gjort slag i saken så att det blir möjligt att också hyra tomter. I mån av möjlighet ska man också kunna spjälka upp stora tomter. Nog har vi ett ganska bra utbud här i Sjundeå station, säger Åke Holmlund.

Åke Holmlund räknar upp projekt som är på gång i Sjundeå station, bland annat flervåningshus och skolcentrumet.

- Vi har lyckats med planeringen. Vi har nästan överplanerat, men det är bra om det börjar komma mera folk. Då är vi beredda, säger Åke Holmlund.

På frågan om pengarna ska räcka till, konstaterar Susse Ekström att man måste våga satsa för att klara sig i framtiden. Målet är att locka nya invånare.

- Nog är det främst barnfamiljerna vi vill ha trots att statistiken säger att 30- till 40-åringar utan barn, där båda jobbar, ger mest plus, säger Susse Ekström.

Artikeln baserar sig på ett direktsänt radioprogram från Sjundeå med reportrarna Veronica Montén och Minna Almark.