Träsk skola blir kvar i Träsk - Houtskärsbor kan andas ut

"Det blir förstås svårare när man avnjuter alkohol."

Studentnationerna vid Helsingfors universitet ser ut att ställa in största delen av sina fester på grund av coronaepidemin. Nylands nation beslöt sent på tisdagskvällen att ställa in fredagens gulisintagning. Övriga nationer vid universitetet har redan tidigare bestämt att inte ordna fester.