Ny rekommendation: Använd munskydd på gymnasiet, yrkesskolor, i butiker och på andra allmänna platser när coronaepidemin accelererar

Accelerationsskedet innebär att det finns mellan 10 och 25 nya coronafall per 100 000 invånare, att det förekommer lokala och regionala smittkedjor som går att följa upp, och att det går att svara på vårdbehovet.

Spridningsskedet innebär att sprider sig coronasmittan regionalt eller mera omfattande. Det förekommer mellan 18 och 50 fall per 100 000 invånare på 14 dagar. Coronafallen ökar med över 10 procent per dag och under hälften av smittkällorna går att spåra. Behovet av sjuk- och intensivvård ökar kraftigt. Där är vi inte ännu.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd