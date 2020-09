Sam's Garage utnyttjade den ofrivilliga fritiden med att skriva ny musik

Det österbottniska rockbandet Sam’s Garage är aktuella med ny musik. Bandet bildades hösten 2015 och har redan tidigare gjort succé på Vegatoppen. Nu är de tillbaka och utmanar med låten Behind Grey Skies.

Senast Sam’s Garage figurerade på Vegatoppen avslöjade de att deras mål är att kunna släppa en hel skiva, vilket de nu också gjort. Sommaren 2019 utkom albumet In plain view.

Några mindre motgångar har bandet ändå mött längs vägen, berättar bandets sångare Samuel Jåfs.

– Förra hösten hade jag problem med ryggen så vi hade en paus på fyra månader, men nu är nu är vi igång igen och vi har släppt några singlar under coronavåren.

Bandet hade flera spelningar inplanerade för sommaren, men precis som för de flesta artisterna fick de inhibera dem.

De har ändå utnyttjat den ofrivilliga fritiden med att skapa musik, bland annat med musikproducenten Janne Hyöty.

– Vi har försökt jobba vidare och ge ut musik i jämn takt.