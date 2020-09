Coronaexponering på Box Café & Grill i Sibbo - restaurangägaren: "Vi strävar efter att se till så kunderna känner sig trygga här"

En person som intog en måltid i Box Café & Grill i Sibbo på lördagen den 19 september ungefär klockan 18.30–19 har senare konstaterats vara smittad av coronaviruset.

Enligt redaktionens vetskap är det här den första restaurangexponeringen i Östnyland.

Personer som varit i nära kontakt med den smittade har kontaktats och försatts i karantän, men även andra personer som besökte matstället kan ha exponerats för coronaviruset.

I ett pressmeddelande uppmanar Sibbo kommun personer som besökt Box Café & Grill vid tidpunkten i fråga att noga övervaka sitt hälsotillstånd under de följande två veckorna efter en eventuell exponering.

Om de får symtom ska de omedelbart kontakta teamet för smittsamma sjukdomar i Sibbo på telefonnumret 09 2353 6012.

Det här numret är bara för personer som kan ha smittats på restaurangen i fråga. Andra Sibbobor i behov av coronavirustest ska kontakta hälsocentralen på numret 09 2353 6001.

Symptom på coronavirusinfektion inkluderar till exempel stegring, feber, hosta, huvudvärk, muskelsmärta, ont i halsen, snuva, andfåddhet, förlust av luktsinne eller smak, illamående, diarré och onormal trötthet.

Ingen i personalen smittad

Genast då man fick höra om exponeringen så sattes de i personalen som jobbat på lördagen i karantän.

- De kunde återvända på jobb efter att de fick negativt resultat i coronatestet. Hela personalen har coronatestats, säger restaurangens ägare Riika Pikkuvirta.

Hon berättar att man har gått igenom restaurangens säkerhetsåtgärder så att allt är i skick.

- Redan då coronarestriktionerna sattes in minskade vi på antalet kundplatser. Just nu har vi under 20 sittplatser kvar. I en liten lokal är det förstås möjligt att den smittade kan ha varit nära andra när personen kom eller gick, säger Pikkuvirta.

Hon berättar att man genom att gå igenom kassahändelserna kan se att högst femton personer, inklusive tre medlemmar av personalen, varit på plats medan den smittade personen befann sig i restaurangen.

Stanna hemma också vid milda symtom

Pikkuvirta har varit i kontakt med Sibbo kommun på fredagsmorgonen, och då kände man inte till att någon av de exponerade skulle ha blivit smittad.

- Vi strävar efter att se till att kunderna känner sig trygga här, samt att sköta om säkerhetsåtgärderna så gott vi kan, säger Pikkuvirta.

- Jag hoppas framför allt att folk vaknar till och förstår att man inte ska röra sig på offentliga platser om man har symtom. Vi kan inte göra någonting åt det om någon som är sjuk kommer hit. Men så finns det förstås också en massa personer som inte har symtom eller som får symtom först senare, konstaterar Pikkuvirta.

Box Café & Grill håller öppet som normalt, men nästa vecka kommer de att ha servering enbart utomhus eftersom restaurangen då renoveras invändigt.

Tidigare i veckan berättade Yle Östnyland att Sibbo inte haft några positiva coronafall på flera veckor.

I samma pressmeddelande där kommunen varnar för exponeringen på restaurangen skriver man också att det igen har konstaterats enskilda laboratoriebekräftade fall av coronaviruset i Sibbo.