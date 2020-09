Finska coronahundar blev världsnyhet – två miljoner år av produktutveckling ger billiga och effektiva coronatester

Anna Hielm-Björkman togs först på sängen av den publicitet som de finska coronahundarna har fått världen över, men hon kan också gissa sig fram till vad intresset beror på.

Ett förmodligen världsunikt projekt har lett till att Helsingfors-Vanda flygplats kunde ta i bruk sina första coronahundar tidigare i veckan.

Hundarna har skolats sedan våren och nu var de klara att rycka in för att upptäcka personer som är coronasmittade.

Rapporter om deras första arbetsdagar har spridits världen över. Indier, kanadensare och ryssar har fått läsa om dem. De har figurerat i The New York Times, The Guardian och BBC.

Till och med den amerikanska talkshowvärden Stephen Colbert berättar ivrigt om coronahundarna i en färsk video.

Och det var bara några exempel.

Snabbt, billigt och effektivt att testa med hundar

En av personerna bakom projektet är Anna Hielm-Björkman, docent vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Hon blev lite överraskad när pressen världen över blev intresserad av de finska coronahundarna. Men hon har också en aning om varför intresset är så stort.

– Det är första gången på länge som det kommer något roligt och trevligt som har med covid-19 att göra.

Kössi visar hur det går till när man letar efter coronavirus. Coronahunden Kössi tränar. Bild: Charlotte Winberg

Men det är inte bara de mysiga hundarna och insikten att “människans bästa vän” kan komma till undsättning som lockar till läsning.

Att testa med hundar är en billig metod i jämförelse med att testa i laboratorium.

Hundarna är dessutom snabba, man får resultat på några sekunder.

De uppges kunna ge pålitligare provsvar än maskiner i laboratorier och de kan dessutom upptäcka smitta i ett tidigt skede, utan att den smittade har några symptom.

Det borde vara tillräckligt för att väcka intresse hos hälsomyndigheter världen över.

Hundens nos är bättre än maskiner

Hur kan det vara möjligt att hunden kan vara så mycket effektivare än ett laboratorium? Anna Hielm-Björkman förklarar att orsaken går att finna i hundens evolution.

– Det är två miljoner år av produktutveckling. Coronatesterna har bara några månader bakom sig.

Åren årens lopp har hundens luktsinne justerats så att djuret ska kunna överleva i naturen. Som en bieffekt klarar de i dag av att hitta coronasmitta snabbt och billigt.

Alltid redo att rycka in! Koronakoira lentokentällä. Bild: Matti Myller / Yle

Men exakt vad det är de hittar är än så länge oklart och det kan förbli ett mysterium.

– Det är någon speciell lukt, men vi har absolut ingen aning om vad det är. Med största sannolikhet kommer vi inte att få veta det heller ännu på ganska länge, säger Hielm-Björkman.

Hundens nos är så känslig att det än så länge inte finns några maskiner som klarar av att snappa upp lukter med samma precision.

Djuren kan lära sig en speciell doftbild som de kopplar ihop med det de letar efter - i det här fallet covid-19.

Staten stödjer coronahundarna

Bombhundar och narkotikahundar är sedan tidigare kända, under de senaste åren har också till exempel mögelhundar och alzheimerhundar blivit bekanta.

Coronahundarna fungerar enligt samma koncept.

Hundar som kan lukta sig fram till sjukdomar är än så länge ovanliga. Finland är ett av få länder där forskning i ämnet pågår.

Anna Hielm-Björkman hjälper hundarna att hitta rätt, men hundarna bildar själva den doftbild som de använder när de letar efter nya coronafall. Exakt hur det går till kan forskarna inte ännu svara på. Docent Anna Hielm-Björkman i laboratoriet. Bild: Charlotte Winberg

Hundarna på flygplatsen är en del av ett statligt stött pilotprojekt som ska pågå till och med årsskiftet.

Resenärer får putsa huden med en servett, sedan får hunden känna lukten av flera servetter och avgöra om någon av dem kommer från en coronasmittad person.

Via hunden före ishockey eller filmkväll

Hielm-Björkman beskriver projektet som en dröm eftersom flygresenärer lätt kan testas både av hundar och laboratorium så det går att jämföra.

Strömmen av människor är strid och avståndet mellan de två testplatserna är bara några tiotals meter, det är med andra ord osannolikt att någon smittas på vägen.

I testsituationer har coronahundar varit en framgångsrik metod. Hur det går på flygplatsen är ännu oklart.

Om allt går bra är det bara fantasin som kan sätta gränser.

Hielm-Björkman räknar upp möjliga användningsområden, det kan handla om att testa utanför bio eller vid idrottsevenemang eller så kan man låta hundarna gå igenom äldreboenden en gång i veckan.