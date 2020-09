Krogar har ingen skyldighet att informera om coronafall – studentförening: "Konstigt att inte gå ut med informationen"

Även om en krog haft besök av coronasmittade och vet om det behöver de inte informera sina kunder via sociala medier. En servitör på en bar fyller ett glas med öl från en ölkran Bild: Gonzalo Remy / Unsplash

Även om en krog haft besök av coronasmittade och vet om det behöver de inte informera sina kunder via sociala medier. Men det råder stor skillnad i praxis om kommunikationen.

Tisdagen den 15 september var ett gäng studenter vid Social- och kommunalhögskolan på krogen Old Irish Pub i Helsingfors. En eller flera i sällskapet testades senare positiva för coronaviruset, varpå studentföreningen Studorg valde att informera Old Irish Pub om detta.

– Anledningen var främst att informera, vi tänkte att det är relevant, säger Titus Wahlgren, kurator på Studorg.

Studentföreninge Studorg vid Soc& kom i Helsingfors meddelade krog om coronafall

Studorg hade tidigare under kvällen ordnat mindre sammankomster i sina medlemmars hem, men när evenemanget officiellt tog slut hade somliga valt att fortsätta kvällen.

Old Irish Pub lade inte ut något via sina sociala mediekanaler, något som väckt frågetecken bland studentföreningens medlemmar. I stället nådde coronaexponeringen offentligheten via ett pressmeddelande från Helsingfors stad fem dagar efter att Studorg meddelat krogen om de positiva testen.

– Jag kan tycka att det är konstigt att inte gå ut med informationen, även om jag förstår att krogen var nyöppnad och de säkert funderar på sitt rykte, säger Wahlgren.

Vi har försökt nå Old Irish Pub för en kommentar men de hänvisar till ett pressmeddelande från Helsingfors stad. I korthet svarar företagets vd Peder Blak att de följer alla restriktioner.

En annan krog valde att informera

En krog som valde att gå ut med informationen är Heidi’s Bier Bar i Helsingfors, som i början av september hade besök av en person som bar på viruset.

Personalen vid Heidi's fick veta om att krogen hade haft besök av coronasmittade via Helsingfors sjukvårdsdistrikt.

– Vi gick ut med infon om en möjlig exponering via våra sociala medier genast efter att vi fick beskedet från myndigheterna. En öppen kommunikation har varit vår linje från början, säger regionchef Mikki Lahtinen på Heidi’s Bier Bar.

Ingen skyldighet att informera

Det ligger på kommunens, stadens och sjukvårdsdistriktens ansvar att informera dem som exponerats för coronaviruset. Med andra ord har inte en krog något fel när de inte informerat via sina kanaler, förklarar Heikki Kaukoranta, ledande överläkare vid Vasa stad.

När någon testats positivt för viruset börjar vården utreda vilka som är i riskzonen.

– Vi kontaktar alltid företagen först. Det är i sista hand som vi går via media, säger överläkare Heikki Kaukoranta.

Heikki Kaukoranta säger att medierna kontaktas i sista hand när det gäller smittspårningen. Heikki Kaukoranta Bild: Anna Wikman / Yle

Eftersom symtomen för covid-19 oftast börjar märkas först efter minst fyra dagar är risken liten att de som möjligen exponerats för viruset har hunnit sprida det vidare även om de inte blivit kontaktade av vården.

Det är först i sista hand som man från vårdens håll väljer att gå ut i media, om man inte lyckats spåra och kontakta alla som riskerar att ha blivit smittade.