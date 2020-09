Bergöborna åter utan sin fastlandsförbindelse – reservfärja tas tillfälligt i bruk

Bergöfärjan behöver tas in för grundligare reparation. Under tiden kommer en mindre färja att trafikera på rutten, som under de senaste veckorna upprepade gånger legat nere på grund av tekniska problem.

På lördagsmorgonen meddelade Finnferries att färjan åter har problem och att trafiken mellan Bergö och fastlandet därför än en gång står stilla.

Under de senaste veckorna har färjan upprepade gånger drabbats av tekniska problem och nu uppger Finnferries att Bergöfärjan kommer att behöva mer omfattande reparationsarbeten.

På söndag förs färjan till Vasa hamn för service och arbetet beräknas räcka omkring en vecka.

Finnferries uppger att en mindre reservfärja kommer att sättas in på rutten under den tiden.

På grund av färjbytet kan det ske ändringar i tidtabellen, skriver Finnferries på sin hemsida.

Vasabladet var först med nyheten.