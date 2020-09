Grönlandsisen smälter i rasande takt: "Ett extremår följs av nästa extremår"

Isen lossnar snabbare än den hinner växa tillbaka



På Grönland ser Lorenz Meire med blotta ögat hur klimatuppvärmningen gör att glaciärerna inte hinner växa tillbaka under vintermånaderna längre.

Meire har bott i Nuuk på Grönland och forskat i glaciärerna i tio år nu. Han är oceanograf och forskar i hur havet och de smältande isarna påverkar varandra.

– Det är normalt att det lossnar is under sommaren, det är en naturlig process att den växer under vintern och bryts loss under sommarmånaderna. Men problemet är att den nu lossnar i en snabbare takt än den hinner växa tillbaka. Isen tappar i massa och takten är mycket snabbare än vi sett tidigare.

Om hela Grönlands ismassor smalt skulle havsvattennivån i världen stiga med sju meter. Så illa är det inte, men läget är alarmerande.

– Det vi sett det senaste decenniet är att ett extremår följer på nästa. Vi värmer upp världen mer och mer och bekräftar de värsta scenarierna som forskarna förutspått.

Så säger FN:s klimatpanel om följderna av den smältande isen Det är ett år sedan FN:s klimatpanel IPCC gav ut en rapport om klimatuppvärmningens konsekvenser för haven och kryosfären. Havsnivån steg under 1900-talet med omkring 15cm, men stiger just nu dubbelt så fort. När luft och hav värms upp smälter både glaciärer, landisar och havsisar, och hinner inte växa tillbaka under vintermånaderna som de gjort förr. Enligt prognoserna kan havsnivån stiga med 30–60 cm också om utsläppen minskar och uppvärmningen bromsas till under 2 grader. Om utsläppen ökar kan havsnivån stiga med 60–110 cm. De varmare havstemperaturerna och smältvattnet som förändrar vattenmassorna påverkar också ekosystemen världen över, och i förlängningen förstås människorna. Människor världen över kommer att känna av konsekvenserna, men särskilt de som bor i områden som drabbas fort. I kustområden som ligger lågt ovanför havsnivåerna bor det 680 miljoner människor. I den arktiska regionen bor det 4 miljoner människor, och på små öar i utvecklingsländer som skulle drabbas av stigande havsnivåer bor det 65 miljoner människor.

Den smältande isen syns redan nu i stigande havsnivåer. På Grönland är det inte just stigande havsvatten som är problemet:

– Att fler isberg lossnar gör det farligare att navigera i fjordarna

men ännu allvarligare är hur smältvattnet påverkar hela fjordens ekosystem: allt från plankton och mikroskopiskt stora alger till de stora fiskarna, säger Meire.

Fiskebeståndet förändras vilket kan vara avgörande för Grönlands ekonomi

För Grönland, där fisket står för 95 procent av bnp, har de smältande vattenmassorna konkreta följder fort. Svenska Yle besökte Grönland för ett år sedan och talade då med lokala fiskare som berättade om förändrade fiskebestånd.

Fiskbestånden ökar och minskar beroende på hur smältvattnet påverkar turbulensen i havsvattnet och därmed näringskedjorna för fiskarna. Klimatuppvärmningen påverkar också vilka fiskarter som rör sig i området. Och när glaciärerna drar sig upp på land är effekten den motsatta: smältvatten som rinner ner från land ligger kvar på havsytan, och rör därför inte upp näringsämnen, vilket leder till att hela näringskedjan minskar.