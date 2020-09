Estlands premiärminister öppnar för ny Estoniautredning: "Vi har sett videomaterialet och det här kräver tydliga svar"

Den nya informationen om Estoniahaveriet måste utredas, det är uppenbart, säger den estniska regeringen. Estland kommer att leda undersökningen. Det här kan och ska göras utan att bryta mot gravfridsavtalet.

- Det är lätt att konstatera att det här är ny information som väcker frågor som kräver tydliga svar. Alla frågor måste få ett svar. Det ska ske på ett värdigt och transparent sätt, men sanningen måste fram.

Det sa Estlands premiärminister Jüri Ratas på den estniska regeringens presskonferens i morse.

Han berättade att den grupp som har gjort den nya dokumentärserien om Estonias förlisning själv tog kontakt med Estlands regering för att visa sitt material.

Videon har kontrollerats av experter och är trovärdig. Förra veckan träffade Ratas både statsminister Sanna Marin och Sveriges statsminister Stefan Löfven och redogjorde för innehållet.

- En ny undersökning måste göras, det är vi överens om. Vi måste göra undervattensundersökningar. Vi har bestämt att Estland genomför undersökningen, säger Ratas.

Estonia seglade under estnisk flagg.

- I morse diskuterade jag med mina utrikesministerkolleger i Finland och Sverige, säger utrikesminister Urmas Reinsalu. Vi har kommit överens om att all ny information behandlas gemensamt.

Gravfridsavtalet är fortfarande bindande för kommande utredning. Enligt Reinsalu finns det inget som tyder på att det måste omförhandlas.

Han säger också att det inte i det här skedet finns något som ogiltigförklarar den gällande officiella haveriutredningen från 1997.

- Vi utgår ifrån att den undersökningen fortfarande är giltig och inte har tappat i värde. Den nya informationen utgör inte i sig någon grund för att förkasta gammal information.

Reinsalu påpekar ändå att den kommande tekniska undersökningen är självständig och inte förväntas bygga vidare på gammal information.

Utrikesministerns rådgivare Mart Luik redogjorde för händelseförloppet hittills.

- Just före koronakrisen började tog filmmakarna kontakt med mig. Vi väntade tills sommaren, då de kom til Estland. Den 12 augusti visade de bilderna åt mig och en tjänsteman från justitieministeriet.

Luik insåg genast att det här var relevant information som inte tidigare var känd.

- I september har en expertgrupp på fem personer analyserat videomaterialet. De kan konstatera att slaget har kommit utifrån. Det handlar inte om en explosion.

Luik säger att filmmakarna har dragit sina egna slutsatser, men att de är irrelevanta ur utredningssynpunkt. Intressant är ändå att de säger att fartyget har vridits under de år det har legat på havsbotten.

- Det kan inte experterna ta ställning till nu. Våra experter har bara sett videon och säger att hålet antagligen har skapats av ett tryck på över 500 ton. Det kan ha hänt efter att färjan började sjunka.

- Vårt konkreta budskap är att vi inte vet något förrän vi har gjort en grundlig teknisk utredning av vraket, säger Ratas. Vi har kontakt med företag som säger att de kan göra det utan att hota gravfriden.

Några detaljer om när och hur utredningen inleds finns inte.

- Vi har inte hunnit diskutera hur. Vi har inte diskuterat kostnaderna, men det här är en utredning vi kommer att göra. Vi har inte diskuterat vem som betalar vad med Finland och Sverige.

Han betonar att alla tre länderna vill veta hur hålet uppstod.