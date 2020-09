Hamiltons straff väcker fortfarande debatt – tävlingsjuryn backade, finska tv-sändningen ifrågasätts också: ”Hur fick de informationen?”

Bild: Reuters/Maxim Shemetov/All Over Press

Lewis Hamilton tilldelades ett sammanlagt tio sekunder långt tidsstraff då han övade starter på fel ställe före loppet i Sotji på söndagen. Tävlingsjuryn strök senare de så kallade straffpoängen och många frågar sig nu hur C More kunde gå ut med nyheten före alla andra.

– De ändrar reglerna för att göra sporten mer underhållande. Jag vet inte om det var det som hände i dag, men så känns det, konstaterade Lewis Hamilton på presskonferensen efter Rysslands grand prix enligt Autosport.

Som Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens också konstaterade var britten nämligen ”sur som ättika”.

Hamilton hade redan oddsen emot sig då han tvingades starta med mjuka däck i motsats till Bottas som inledde med mediumvarianten – men loppet förstördes totalt då han fick ett tidsstraff på tio sekunder.

Lewis Hamilton i farten. Lewis Hamilton Bild: EPA

Orsaken var att Hamilton hade övat på starter på fel ställe innan loppet körde i gång. Det tillåtna stället hade enligt honom använts för flitigt och han ville undvika att träna på en asfaltplätt med ett tjockt gummilager på. Stallet gav honom grönt ljus – vilket de inte borde ha gjort.

Hamilton övade därefter två starter på fel ställe och strax innan loppet startade meddelade tävlingsjuryn att man utreder om han ska bestraffas för det.

Straffet: två gånger fem sekunders tidsstraff – och två straffpoäng. Straffpoängen räknas ihop från det senaste kalenderåret och ifall en förare samlar ihop tolv så stängs denne av i en tävling. Hamiltons saldo var efter domen tio poäng.

Tävlingsjuryn backade ändå sent på söndagskvällen och strök poängen från hans licens. Hamilton har alltså endast åtta straffpoäng på kontot.

– Då det kom fram att det handlade om en miss från stallets sida valde vi att stryka straffpoängen för de här missarna. I stället får stallet böta 25 000 euro, berättar tävlingsledaren Michael Masi för Autosport.

Hur kände C More till straffet på förhand?

Men diskussionen tar inte slut där. C More kunde redan i den finska tv-sändningen då bilarna körde ut på uppvärmningsvarvet gå ut med information – med hänvisning till egna källor – om att Hamilton kommer att bestraffas med just två gånger fem sekunders tidsstraff.

Det var tio minuter innan Fia gick ut med straffet och resten av världen fick höra om det.

Den finska tv-sändningen blev snabbt en stor snackis på sociala medier, inte minst Reddit där Mika Salo snabbt pekades ut som ”mullvaden”. Salo, som ofta agerat expertkommentator för C More, satt i tävlingsjuryn i Sotji.

Den tyska tidningen Bild kom också fram till samma slutsats.

– Hur fick finsk tv den här informationen? Mika Salo är misstänkt, framför allt då han också arbetar som expertkommentator för kanalen, skriver tidningen.

Mika Salo. Mika Salo. Bild: xpbimages.com / All Over Press

Enligt Bild har Fia inte ännu tagit ställning i frågan, men tidningen påpekar att uppgifterna till exempel kan ha gett finländska tittare en fördel i vadslagningar. På Reddit konstaterar också skribenter att Hamiltons odds för att vinna tävlingen ska ha höjts utan förklaring strax efter att C More gick ut med uppgifterna.

– Ifall Salo verkligen samarbetade med tv-kanalen så är det nästan säkert slutet på hans karriär som formel 1-domare, skriver Bild.

Mika Salo själv kommenterar – och dementerar – uppgifterna i en intervju för Iltalehti.

– Jag har inget annat att säga att det här är skitsnack. På internet kan vem som helst skriva vad de vill och det lönar sig att kolla med dem vad det baserar det här på, säger Salo till tidningen.