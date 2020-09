Morgonkollen: Reglerna för resandet skärps igen - och fyra andra nyheter du behöver känna till i dag

Här är fem nyheter att ha koll på den här måndagsmorgonen.

Det fria resandet från Sverige till Finland blev kortvarigt. Inreserestriktionerna börjar gälla igen i dag för trafik mellan Finland och Sverige, Estland, Tyskland, Norge, Island och Slovakien.

I de här länderna har gränsvärdet på 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de senaste 14 dagarna överskridits.

Det år Donald Trump valdes till president, 2016, betalade han 750 dollar i federal inkomstskatt, och under tio år betalade han ingen inkomstskatt alls.

Det rapporterar tidningen New York Times, som ska ha fått tillgång till Trumps skattedeklarationer.