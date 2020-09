"Det värsta jag sett, en katastrof, en skam", "Är det hit USA har kommit?" - men högerextrema grupper är nöjda efter nattens valdebatt

Den osakliga tv-debatten mellan presidentkandidaterna Donald Trump och Joe Biden har väckt starkt negativa reaktioner i medier. De båda presidentkandidaternas kaotiska "käbbel" får inte nådig kritik.

Den här sortens dueller i tv inför ett val brukar i allmänhet inte ha någon större effekt på själva valresultatet i USA - men underhållningsvärdet verkar ha varit stort.

Här några exempel på vilka tankar debatten väckte hos tittarna:

"Den sämsta debatten någonsin", “en förolämpning mot publiken”, “sorgligt exempel på tillståndet i vår demokrati strax före valet", "inte ens en debatt, det var en skam" , ”en usel metod för väljandet av en världsledare".

Vem vann? - "Trumps aggression ett misslyckande"

Med fem veckor kvar till presidentvalet den 5 november blev väljarna i USA knappast klokare - snarare tvärtom - efter det kaotiska käbblet i tv i går då Donald Trump och Joe Biden möttes i en första tv-debatt.

Det är svårt att kalla de båda herrarnas beteende för en debatt och ingendera parten kan sägas ha gått ut med någon större seger ur kaoset.

Republikanernas kandidat Donald Trump anses ha mer eller mindre mobbat sig igenom debatten. Han förde aggressivt fram argument utan fakta och han avbröt hela tiden sin motkandidat, demokraten Joe Biden. Trump avbröt Biden - enligt CBS News beräkningar - 73 gånger.

Trump avbröt också debattledaren Chris Wallace från Fox News, vilket gjorde att det blev mycket svårt för någon att säga något överhuvudtaget.

Båda kandidater talade en stor del av tiden i munnen på varandra.

"Obeslutsamma väljare blev nog inte övertygade av Trump"

Trumps stridslystna och kaotiska beteende anses ha varit misslyckat, och anses kunna leda till att framför allt en del obeslutsamma väljare nu är modfällda.

Om Trump ska kunna tala till de här väljarna behövs det en soligare och mer optimistisk inställning under de följande två debatterna - något som kan vara svårt för Trump vars krigföring mer eller mindre går ut på "brända jordens taktik".



Donald Trump under tv-debatten Donald Trump under tv-debatten 29.9.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

- Det är svårt att tro att någon har ändrat sin uppfattning om kandidaterna efter den här mentalt utmattande debatten. Vardera sidan fick någonting, men de chockerande personliga attackerna fick nog antagligen många att ge upp, säger Ron Bonjean, en republikansk analytiker, till nyhetsbyrån Reuters.

- Debatter har ändå inte så stor betydelse för hur människor väljer. Och den här debatten gav oss inga chanser att komma underfund med de båda kandidaterna och deras avsikter, säger Christopher Devine, expert på presidentvalskampanjer vid universitetet i Dayton.

Trump slingrade sig då han ombads ta ställning till "vit makt"

Då Trump ställdes frågan om huruvida han är villig att fördöma så kallade vitmaktgrupper och miliser svarade Trump "javisst" - men så gjorde han det ändå inte utan sa att han ser att "nästan allt kommer från vänsterfalangen, inte högerfalangen".

Den högerextrema gruppen Proud boys fick också Trumps stöd, och han sa att de ska stå redo ("stand back and stand by"), och att någonting måste göras åt Antifa och vänstern. (Proud boys har organiserat sig bland annat mot den antirasistiska Black lives matter-rörelsen. Antifa är en lös gruppering av antifascistiska aktivister och vänsterinriktade grupper. )

Enligt NBC News har Trumps uttalanden i den här frågan fått högerextremister att jubla.

Joe Biden vill visa sig "cool" men tappade ändå sin dignitet flera gånger

Joe Biden gjorde sitt yttersta för att visa för sina väljare att han klarar av att agera också under ett hårt tryck - och att han inte har tappat greppet, vilket motståndarsidan har hävdat med hänvisning till hans ålder.

Biden anses ha klarat sig rätt bra - kanske till stor del på grund av Trumps kaotiska beteende, bedömer BBC.

Men också Joe Biden tappade den dignitet han har försökt att hålla fast vid.



Joe Biden under tv-debatten Joe Biden under tv-debatten 29.9.2020 Bild: AFP / Lehtikuva

Trump ifrågasatte Bidens intelligens varpå Biden kallade honom för en clown, hyschade ner honom och bad honom upprört "hålla käft" ("Will you shut up, man?"). Han kallade också Trump för"den sämsta presidenten i USA:s historia".

Då Biden alls fick en chans att säga något vände han sig mot kameran och försökte tala till väljarna medan Trump samtidigt blängde ilsket på honom.

Trump förlorade dyrbar tid

Trump anses ha förlorat den dyrbara tid han hade under sin första tv-sammandrabbning med Biden. Han kunde ha haft en chans att ge ett gott intryck för att få obeslutsamma väljare på sin sida, men han lyckades inte med det.

Trump har också tidtabellen emot sig. Under de två följande tv-debatterna har många amerikaner redan förhandsröstat.

Källor: Reuters, NBC News, BBC

