Östnyländska restauratörer bedrövade över begränsade utskänkningstider: "Det känns orättvist"

Östnyländska restauratörer godkänner inte regeringens strikta restriktioner mot branschen. Restaurangerna och nattklubbarna i regionen är inte problematiska miljöer för smittospridning.

Restaurangerna i Finland ska från och med den 8 oktober stänga senast klockan ett på natten och utskänkningen av alkohol ska upphöra vid midnatt.

- Det är en rätt absurd syn på saken eftersom endast sju procent av alkoholen i Finland konsumeras i restauranger och sedan att alla restauranger i hela landet ska drabbas av att möjligen några fall av corona har kommit från nattklubbar.

Det säger krögare Petter Larsen vid puben Old Town och restaurangen One i Borgå, men konstaterar att det är något branschen nu får leva med och hoppas på det bästa.

- Jag har för mig att coronan kommer att sprida sig lika mycket vare sig restaurangerna är öppna till tio, elva, tolv, två eller fyra på natten. Människor samlas i alla fall, säger Larsen.