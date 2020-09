Yle svarar: Svenska Yle har stärkt sitt nyhetsutbud på senare år

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Österbottens Tidning 30.9.2020.

Kenneth Myntti kritiserar i sin ledare (29.9) Svenska Yles aktualitets- och nyhetsutbud. Nyhetsverksamheten är och förblir i kärnan av Svenska Yles public service-uppdrag och vi har inte minskat på nyhets- och aktualitetsutbudet på senare år, vilket Myntti antyder i sin ledare.

Yle Vega har aldrig haft så mycket nyhetsinnehåll på kanalen som i dag. Vi sänder nyheter under hela dagen, både i form av nyhetssändningar och punktprogram, och som en del av våra direktsändningar. I december introducerades dessutom en helt ny nyhetssändning då Nyheter på lätt svenska hade premiär, en sändning som riktar sig till den publik som har svårt att ta till sig nyheter på allmänspråk. I fjol lanserades också Nyhetspodden, som varje vardag fördjupar sig i en aktuell fråga. Nyhetspodden sänds också på Yle Vega.

För drygt ett år sedan gjorde också samhällsprogrammet Daniel Olin entré, under en intensiv halvtimme intervjuas finlandssvenska påverkare. Den finlandssvenska debatten går fortsatt het i Slaget efter tolv varje vardag på Yle Vega.

Därutöver har vi under det senaste året utvecklat vår beredskap att sända video direkt från hela Svenskfinland med kort varsel. Under den exceptionella våren och sommaren har Svenska Yle producerat cirka 80 direktsändningar med anknytning till coronaläget i Finland, ofta med gäster i studion, som sänts på Yle Fem och Yle Arenan. På Yle Arenan har vi utöver detta testat nya former av nyheter, när Svenska Yle inlett en satsning på så kallade självständiga ljudnyheter, som gör att man kan lyssna på enskilda nyhetsinslag utan att behöva spola fram och tillbaka i en längre nyhetssändning.

Att Svenska Yles programutbud förändras under årens lopp är inget nytt utan en del av vårt ständigt pågående utvecklingsarbete och ett bevis för att vi värnar om vår publik i alla kanaler och på alla plattformar. Glädjande nog är tittar- och lyssnarsiffrorna på Yle Vega och Yle Fem stabila, samtidigt som Yle Arenan efter några år av stark tillväxt nu når ut till över hälften av finlandssvenskarna varje vecka.

Det betyder inte att vi är okänsliga för den respons vi får. I kombination med publikundersökningar, strategiska riktlinjer och omvärldsanalys utgör den grunden för hur vi utvecklar vårt utbud.

Anna Forth

Redaktionschef, Svenska Yle