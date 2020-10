Amerikanska flygbolag i stora svårigheter - tiotusentals anställda permitteras

Amerikanska fackförbund befarar att över 100 000 anställda i flygbolag kommer att permitteras eller sparkas under de kommande månaderna. Amerikanska fackförbund befarar att över 100 000 anställda i flygbolag kommer att permitteras eller sparkas under de kommande månaderna. Bild: Copyright � 2019 BACKGRID, Inc./All Over Press