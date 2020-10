Bröderna i Icons of Elegance skriver musik tillsammans trots att de bor i olika länder

Icons of Elegance utmanar på Vegatoppen med låten What are you waiting for Icons of Elegance mot blå bakgrund. Bild: Catherine Kontz / Damien Beaton

Icons of Elegance består av brödraparet Anssi och Henri Växby. Båda har en gedigen musikalisk bakgrund och även om de bor i olika länder har de lyckats fortsätta producera musik. Icons of Elegance utmanar på Vegatoppen med låten What are you waiting for.

För någon kan bandet vara obekant, men faktum är att Icons of Elegance redan är aktuella med sin sjätte skiva.

Bandets historia börjar på tidigt 2000-tal och enligt Henri Växby uppstod bandnamnet innan musiken.

– Vi såg en bild på Salvador Dali där det stod att han var en “Icon of elegance”. Jag och brorsan tittade på varandra och tänkte att det är ju ett bandnamn.

Deras första skiva utkom 2004, den femte och senaste utkom 2015 och nu är de aktuella med sin sjätte skiva.

Det här är Icons of Elegance Bildades under tidigt 2000-tal



Består av bröderna Henri och Anssi Växby



Är ursprungligen hemma från Helsingfors, numera jobbar Henri i Storbritannien



Aktuella med sin sjätte skiva



Utmanar på Vegatoppen med låten What are you waiting for

Erfarenhet av stora musikproduktioner

Båda bröderna Växby har en lång erfarenhet av musikbranschen och har spelat i en stor mängd olika uppsättningar.

Anssi är bland annat känd som basist för Scandinavian Music Group, dessutom har han varit en del av bandet åt artister som Samuli Edelmann och Pyhimys.

Henri är låtskrivare och producent. Hans låtar har framförts inte bara av hans egna band, utan också av artister som Hanna Pakarinen, Jorma Kääriäinen och Jannike.

En fråga som Henri ofta får svara på är hur det är att jobba med sin bror?

– Det är jättenaturligt. Folk frågar alltid om vi bråkar i studion, men det är tvärtom. Man behöver inte förklara någonting och vet alltid var man har den andra.

Avståndet inte ett problem för musikskapandet

För tillfället befinner sig Henri i Storbritannien där han jobbar med musik i olika former.

– Jag fungerar som låtskrivare, producent, gör lite filmmusik när det behövs och så ser jag efter konsertprogrammet i en konsertsal.

Anssi befinner sig i Finland, men avståndet har inte hindrat brödernas samarbete. Med dagens teknik går det enkelt att samarbeta på distans.

– Det är mycket att skicka filer och idéer fram och tillbaka, men sen när det kommer till att göra en skiva så brukar vi träffas.

Henri beskriver Icons of Elegances musik som “post-beatleniansk”, det vill säga någonting som påminner om The Beatles. Musiken har ändå utvecklats en del sen det begav sig.

– Vi var ganska influerade av 60-talet och hade mycket country och americanastil när vi började. Nu har vi gått lite ifrån det, visst finns det lite beatliesharmonier och melodier, men lite modernare stil.

Utmanar på Vegatoppen

Icons of Elegance utmanar nu på Vegatoppen med låten What are you waiting for.

I låten får vi följa med en berättelse om någon som tackar för sig mitt i en dejt innan han har hunnit till efterrätten.

– Han märker att det inte kommer att bli till någonting. Han går hem och funderar på hur han ska komma loss från vardagen.

Låten tar dessutom upp det faktum att våra liv är korta och att det är bäst att ta vara på tillfällen när de kommer.

