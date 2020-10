Vem vill du se i Efter Nios soffa? Vi tar emot dina tips här!

Om några veckor kommer Efter Nio att låta publiken bestämma vem som ska sitta i soffan. Vem vill du se i den röda soffan? Skicka in ditt svar via formuläret här under. Vi vill ha ditt tips senast 15.10!

Finns det någon som du är nyfiken på eller någon med en intressant berättelse? Har någon speciell kunskap som är värd att dela med sig av eller finns det någon som rätt och slätt är bra typ? Då ska du tipsa Efter Nios redaktion via formuläret här under.

Gästen kan vara allt från en "vanlig" människa till en känd person.

Samtidigt är det bra att komma ihåg några saker innan du lämnar in ditt förslag i dessa tider av undantagstillstånd. Människor som är över 70 år kan vi inte be att komma till studion. Däremot kan vem som helst medverka per distans genom videosamtal, så länge tekniken tillåter.

Skicka in ditt förslag senast den 15 oktober med en kort motivering.

Publikens program sänds måndagen den 26 oktober i Yle Fem och Yle Arenan.