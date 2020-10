Elva nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt – fler studerande har smittats

View this post on Instagram

FI-EN . VAMKn opiskelijoilla on todettu koronatartuntoja. Odotamme edelleen viranomaisilta ohjeistusta ja virallista tietoa tilanteeseen. . Valmiusryhmämme kokoontuu tänään lauantaina klo 18.00, jonka jälkeen tiedotamme lisää. . Pysytään siis rauhallisina ja noudatetaan varovaisuutta. . VAMK students have been diagnosed with COVID-19 infections. We look forward to further instructions and official information on the situation. . Our preparedness group will meet at 18.00 p.m. today and we will inform you more after that. . So let's stay calm and exercise caution. #vamk