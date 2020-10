Norrena & Frantz: "Jag är så avundsjuk på kollegerna att jag kanske borde gå i terapi" - tio bekännelser om avundsjuka

Vad gör dig avundsjuk och hur hanterar du känslan? frågade Relationspodden Norrena & Frantz nyligen.

Flera av er som skrivit in erkänner att ni är svartsjuka och skäms lite för det.

Visst skulle det vara trevligare att förbehållslöst unna sina medmänniskor lycka, framgång och flyt i livet. Men ibland är det lättare sagt en gjort, speciellt när det egna självförtroendet får sig en törn.

Men vare sig avundsjukan gäller ekonomi, karriär, livsstil eller materiella ting är många överens om att det bästa sättet att åtgärda avundsjukan är att arbeta med sig själv.

Så nästa gång du känner kinderna hetta till (och eventuellt färgas gröna) av avund, stanna upp och fundera på vad som triggade igång denna reaktion.

Är den andras framgång verkligen din förlust? Kan du låta dig inspireras istället för provoceras? Ser du verkligen hela bilden eller missar du att personen du avundas också kämpar med mycket annat i sitt liv?

Och kom ihåg, en gnutta avundsjuka är mycket mänskligt. Det kan vara skonsammast att bejaka känslan och gå vidare.

Nedan publicerar vi ett urval av de brev vi fick in, tusen tack till alla som hörde av sig!

Jag är avundsjuk på sådana som har god ekonomi. Då menar jag inte stormrika, utan vanligt folk som utan problem kan unna sig saker och bor snyggt.

Jag fick själv barn som ung och har aldrig haft besparingar, ärvt något eller haft ett välbetalt jobb. Jag är nu 48 år och har inte pensionssparat en cent.

Pengar är det jobbigaste jag vet. Jag tampas med avundsjuka då andra går till frissan, massören, åker på hotellveckoslut, köper en bil (jag äger ingen), är skuldfria, inreder sina fina hus etc.

Men alla har sina utmaningar. Jag försöker fokusera på allt jag har istället för det jag inte får.

Fattig men lycklig, 48



Jag tror på den positiva potentialen i avundsjukan. Själv har jag bearbetat min avundsjuka genom att skriva listor på vad jag är stolt över hos mig själv och vad jag uppnått.

Ja faktiskt, riktiga skrytlistor men jag håller dem för mig själv.

På sociala medier laddar jag upp de finaste bilderna från telefonens galleri för att påminna mig själv om att livet inte alltid är dystert. Det verkar hjälpa något.

Avundsjuk 23



Efter att flyttat till staden från landet och skaffat Helsingforsvänner märkte jag hur mycket mer privilegierade de är.

De har dyra telefoner, kan gå ut och äta, föräldrarna har köpt alkohol åt dem, de får lyxmat på hemleverans, shoppar på dyra klädaffärer med föräldrarnas pengar.

Medan då jag haft sommarjobb, betalar min mat själv, skolböcker själv och måste leva ett billigare liv.

Detta har orsakat lite avundsjuka, men efter att vi diskuterat saken har det lättat.

Man måste tänka på att vi kommer från olika familjer, och att även om vi inte har samma förutsättningar så är vi ändå lika och hjälper varandra.

Du måste finnas, 19



Jag kan bli så oerhört avundsjuk på personer i min bransch. Avundsjukan blir värre ju bättre jag känner personen.

Jag har till och med funderat på att gå i terapi i och med mina känslor, tror det bottnar i någon sorts känsla att själv inte räcka till.

Det stör mig att jag inte klarar av att unna andra människor framgång utan att tycka att det är bort från mig på något sätt.

Jag berättar sällan om min avundsjuka för någon, oftast försöker jag gömma det. Ändå händer det att avundsjukan bubblar fram genom att jag börjar tala skit om personen det går bra för.

Igelkotten, 28



Jag blir avundsjuk på de tjejer som frös ut mig hela grundskolan och som nu har snygg kropp, snygg pojkvän, modern livsstil med mera.

Då brukar jag ringa åt kompisar och klaga en stund eller så skriver jag väldigt osakligt för mig själv i min dagbok.

Brukar sedan lugna mig och tänka att deras liv egentligen är ganska tråkiga och att jag aldrig skulle vilja vara lika ignorant och elak som de.

Utfryst 20



Jag är otroligt avundsjuk och missunnsam då det gäller hur mina föräldrar ger av sin tid till sina barnbarn.

De träffar mina barn bara vid högtider, födelsedagar eller om jag tar initiativ. Mina syskons barn träffar de varje vecka, barnvaktar, åker på utfärder och följer med på hobbyer.

Vi bor alla nära varandra och det finns ingen uppenbar orsak till det här. Eller kan jag ha missat något?

Jag har inte tagit upp saken med dem, vill inte vara en bråkmakare och vill definitivt inte förvärra läget.

Sväljer mina svarta tankar och bittra kommentarer.

Konflikträdd 35 år



Min kompis och jag har spelat hobbyteater tillsammans i över tio år, alla gånger i samma pjäser. Vi brukar dansa och sjunga och hela faderullan.

Min kompis brukar ofta bli igenkänd på stan då vi är tillsammans. Min kompis får höra att hen varit så bra på scenen och hur de som ger komplimangerna har sett pjäserna år efter år.

Jag är däremot totalt osynlig, känner de igen mig så tror de att de har sett mig hälla upp kaffe i pausen.

Detta blir jag riktigt jäkla avundsjuk på ibland.

Det osynliga barnet 26



Jag är omgift sedan flera år tillbaka och min nuvarande man har vuxna söner. När den äldste sonen mötte sin fru blev det jobbigt.

Det kretsade kring denna kvinna i parti och minut. Oj oj, en sådan underbar varelse.

Tänkte försty att det var som "Kejsarens nya kläder", för hon var inte märkvärdig och definitivt inte värd all uppmärksamhet från min man.

Efter många års påfrestande möten klippte jag kontakten med dem definitivt. På sin höjd skickar jag en födelsedagshälsning via min man. Och jag saknar dem inte.



Catrin 55 år