Sparvar börjar sjunga "sexigare" då samhällen stängs ned och bullernivån sjunker



Vikronad sparv (Zonotrichia leucophrys) fick en bättre sångröst när samhället tystnade.

Samtidigt som gatorna i San Francisco tömdes på människor och fordon under de första månaderna av coronapandemin började sparvarna sjunga på ett nytt sätt.

En ny studie visar att inom loppet av några veckor fick fågelsången en klang som liknade den som fanns för flera decennier sedan då bullernivån i staden inte var lika hög.

Forskaren Elizabeth Derryberry säger till nyhetsbyrån AFP att när oväsendet minskade i våras började fågelsången låta bättre. Enligt henne sjöng hanarna på ett "sexigare" sätt då de riktade sig till honorna.

Derryberry är forskare vid universitetet i Tennessee och ledde undersökningen som också publicerades i tidskriften Science.

Sparvhanarna i staden började sjunga på ett mjukare sätt, och sången fick en större räckvidd. De har kunnat konkurrera på en högre nivå om att låta möjligast bra inför honorna.

Bullernivån sjönk med hälften

Nedstängningen i våras ledde till att människor drog sig tillbaka till sina hem. Också trafiken tystnade.

Då trafikbullret försvann sjönk bullernivån med ungefär 50 procent. Antalet fordon på bron Golden Gate Bridge sjönk till samma nivå som år 1954.

Bullernivån sjönk med ungefär 50 procent i våras.

Forskarna har jämfört fågelsångsdata som samlats in under tidigare år med inspelningar som gjordes på samma platser under perioden april–maj 2020.

Studien visar att sparvarna i våras började sjunga på en klart lägre ljudnivå – något som liknar den nivå som fågelsången låg på under de tider då bullret i miljön var mycket lägre än i dagens värld (i normala fall.)

Fåglarna började också nå betydligt lägre toner, räckvidden utvidgades och den allmänna prestationen förstärktes.

Fåglarna hade börjat sjunga sina sånger med en frekvensvidd som var typisk för fågelsång som hade bandats på 1970-talet.

Fåglarna sjöng med lägre volym – men hördes ändå på mycket långt avstånd

Forskarna säger sig ha överraskats av hur mycket fågelsångens ljudvolym sjönk – med närmare en tredjedel. Trots det hördes sparvens drill dubbelt längre än det gjorde innan samhället stängdes ned.

Det har också konstaterats att människor upplever att fågelsången har blivit mer framträdande.

Inte lätt att göra sig hörd i en storstad om man är en liten fågel

Urbana fåglar måste lära sig att sjunga mycket högljutt på grund av allt buller

– I den tidigare så högljudda staden sjöng också fåglarna mycket högljutt, säger Elizabeth Derryberry.

Fåglar i urban miljö tvingas anstränga sig mycket för att göra sig hörda. De lägsta frekvenserna i sparvens sång har stigit för att inte drunkna i alla höga bakgrundsljud. Fågellätenas toppfrekvenser har legat på ungefär samma nivå, men det totala frekvensområdet för kommunikation har blivit klart mer begränsat i takt med ökat buller.

Då du skriker på en fest är din röst inte den bästa tänkbara, och samma sak gäller för fåglar

Man kan jämföra fåglarnas prestationer med att befinna sig på en fest i goda vänners lag: i början av kvällen använder sig alla av en normal volym när de talar, men i takt med att allt fler anländer så börjar man höja rösten för att bli hörd.

– Då du skriker på en fest är din röst inte den bästa tänkbara, och samma sak gäller för fåglar, konstaterar Elisabeth Derryberry.

Den paus som pandemin gav blev ändå kortlivad, och trafiken och oväsendet har återvänt till städerna. Derryberry och hennes kolleger planerar att vara på plats då fåglarna inleder sin vårkonsert nästa år för att studera om fågelsången har börjat lida av oljuden igen.

Kan ha många positiva effekter

Enligt forskarna visar undersökningen hur snabbt fåglar kan anpassa sig till förändringar i miljön.

De konstaterar vidare att om man på lång sikt kan få ned bullernivån så kan det få andra positiva effekter, till exempel en större mångfald bland arterna.

Också i andra undersökningar har man kunnat se hur djur – allt från valar till prärievargar – anpassat sitt beteende när samhällen stängts ner för att förhindra spridningen av coronaviruset.

