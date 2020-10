I onsdags lånades fotbollsspelaren Joel Pohjanpalo ut till Union Berlin och på fredagskvällen fick han dra på sig den röda tröjan. Anfallaren fick inleda på bänken, men hoppade in efter en timme och fick utdelning direkt då han gjorde 4–0. Pohjanpalo hade en jättechans att bli tvåmålsskytt men fick nöja sig med en fullträff.

I onsdags blev det klart att Bayer Leverkusens anfallare Joel Pohjanpalo lånas ut till Union Berlin för den resterande delen av säsongen.

Förra säsongen blev det succé för Pohjanpalo i HSV på den näst högsta serienivån i Tyskland, där 26-åringen noterades för nio mål på fjorton matcher. I Union Berlin är saldot nu ett mål på en match.

I motståndarlaget Mainz har det varit turbulent och laget kom till match med en ny chefstränare. Den tidigare andretränaren Jan-Moritz Lichte tog i måndags över efter sparkade Achim Beierlorzer som fick gå efter två förluster på två ligamatcher.

Union Berlin ledde med 1–0 i halvtid efter att Max Kruse nickat in ledningsmålet i den 13:e minuten. Strax efter halvtid ökade Marcus Ingvartsen på till 2–0.

Union Berlin punkterade matchen med en halvtimme kvar att spela. Först fick Martin Friedrich huvudet på en frispark slagen av lagkaptenen Christopher Trimmel och därmed stod det 3–0.

Direkt efter målet blev Joel Pohjanpalo inbytt och 23 sekunder efter att matchen återupptagits låg bollen igen i Mainz mål. Se målet på Viafrees webbplats.

Christopher Lenz låg bakom 4–0 målet då han bröt en passning och dessutom var med om att spela fram Pohjanpalo. Ett inlägg landade på Pohjanpalos fot och från sex meters avstånd petade han in bollen.

I den 81:a minuten hade Pohjanpalo ett jätteläge att bli tvåmålsskytt. Robin Zentner i Mainzmålet gjorde ändå en fin parad på Pohjanpalos nick från nära håll.