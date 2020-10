Titanic, Olympic och Britannic: Tre osaliga systrar

#Titanicilla livetarina Amerikkaan lähtevistä suomalaisista.

#Titanicilla on tarina ihmisistä, jotka päättivät toteuttaa unelmansa ja aloittaa uuden elämän uudessa maailmassa kymmenien tuhansien muiden suomalaisten kanssa. He ostivat liput maailman uudenaikaisimpaan ja loistokkaimpaan höyrylaivan, RMS Titaniciin. Vuonna 1912 Titanicilla matkusti 63 suomalaista. Heistä vain 20 pelastui. Nyt, yli sata vuotta Titanicin uppoamisesta, matka on mahdollista kokea uudelleen reaaliajassa.