Åland United skrev ny klubbhistoria – vann första cupguldet

Åland United har två ligaguld och flera medaljer, men i cupen hade man tidigare inte nått ända fram. Det gjorde man i dag då man vann finalen mot TiPS.

Åland United och TiPS är två av lagen som slåss om guldet i Nationella ligan den här säsongen. Även i cupen har båda lagen gått starkt och i dag gjorde man upp om pokalen i Vanda.

Åland United gick på en bitter förlust i finalen förra året, men nu spelade man hem sitt första cupguld. Åländskorna vann finalen med 2–1.

– Det är en fin känsla just nu. Cupfinal och vi står som segrare så det kan inte kännas bättre, säger Anni Miettunen till Ruutu i samband med guldfirandet.

Det var just Miettunen som blev matchvinnare för Åland United. I den 19:e minuten slog hon hörnan som Pille Raadik nickade in till 1–0, och en dryg halvtimme in i matchen satte Miettunen själv 2–0.

– Vi hade någorlunda kontroll i första halvlek, och det var lätt i försvaret när lagkamraterna gjorde ett bra jobb längre upp i banan, säger backen Anna Westerlund.

Tidigt i den andra halvleken fick TiPS häng då laget reducerade. ÅU-målvakten Anna Tamminen räddade Jenna Topras skott men bollen gick sedan rakt på backen Tiia Peltonen och in i eget mål.

Efter målet tryckte TiPS på för en reducering men Åland United höll undan.

– Visst gjorde målet att det blev lite nervöst men vi lyckades hålla tätt efteråt och det är jag stolt över, säger Westerlund.

Resultat, finska cupen final:

TiPS – Åland United 1–2 (0–2)

19´ 0–1 Pille Raadik

33´ 0–2 Anni Miettunen

48´ 1–2 Jenna Topra

Bildkälla: Ruutu