Hemestrande finländare ledde till rekordsommar i Fiskars

De inhemska turisterna hittade till Fiskars i under sommaren. Fler besökare än tidigare besökte bruket. Både Fiskars museum och lokala företagare är väldigt nöjda med sommarsäsongen.

Kari Selkälä, fastighetsdirektör för Fiskarsbolaget, säger att det efter en tyst vår var väldigt livligt i bruket under högsäsongen.

- Från midsommar fram till första veckan i augusti var parkeringsplatserna överfulla från måndag till söndag och restaurangplatserna räckte inte till för alla. Hotellen slog alla rekord.

Besökarantalet under juni-augusti ökade med mellan tio och tjugo procent jämfört med samma period tidigare år, uppger Selkälä.

Under år 2019, som var ett rekordår, besökte 230 000 personer Fiskars bruk. Selkälä uppskattar att siffran för hela året i år kan landa på kring 200 000 besökare.

Enligt Selkälä var 99 procent av besökarna inhemska och majoriteten av dem kom från huvudstadsregionen. Men många besökare från annat håll i Finland hittade också till Fiskars under sommaren.

Turismenkäter visar att det främst är den unika miljön som lockat besökare, medan färre än tidigare har besökt utställningar.

Utställningarna på Fiskars museum har i alla fall lockat fler besökare än tidigare.

Efter att ha varit stängt i två och en halv månad öppnade Fiskars museum dörrarna för enskilda besökare i juni. Med facit på hand hade museet fler besökare under sommaren än under hela fjolåret, berättar museichef Emi Ingo.

- Vi har faktiskt redan kommit upp till 8 000 besökare och då har vi några månader kvar på det här året. Jämför man med fram till slutet av augusti i fjol så har vi haft ungefär åtta procent mer besökare.

- Vi är jättenöjda, det har inte på 10-15 år varit så många besökare på museet som i år.