Kan Winnipegs klubbchef tänka sig att offra Patrik Laine? "Vi tittar på samtliga alternativ"

Patrik Laine i Winnipegs tröja. Patrik Laine i Winnipegs tröja. Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire/All Over Press

Patrik Laines NHL-framtid har varit ett hett diskussionsämne under de senaste veckorna. Hittills har det främst varit spekulationer från insatta hockeyjournalister, men nu har även klubbens general manager kommenterat situationen på ett sätt som inte direkt gjuter olja på vågorna.

Patrik Laine har ett år kvar på kontraktet med Winnipeg men det är inte alls säkert att måltjuven drar på sig Jetströjan då säsongen 2020–21 startar.

Under september har nordamerikanska hockeyinsiders gång efter gång lyft upp att Laine kan tvingas byta klubb. Han toppar The Athletics lista (bakom betalmur), och är tvåa på TSN:s ranking över spelare som kan ingå i en spelaraffär under hösten.

NHL.com ställde en direkt fråga till Winnipegs klubbchef Kevin Cheveldayoff.

Är det aktuellt att offra Laine?

– Vi tittar på samtliga alternativ, bland dem ingår att offra olika spelare, svarade Cheveldayoff på NHL:s webbplats.

Kevin Cheveldayoff ansvarar för Winnipegs lagbygge. Kevin Cheveldayoff är General Manager för Winnipeg. Bild: Jeff Speer/Icon Sportswire/All Over Press

Winnipeg har stora luckor både på backplats och i mittfilen. För ett år sedan fick klubben två tunga besked. Först bestämde sig backen Dustin Byfuglien för att ta paus på obestämd tid och i början av säsongen skadades Brian Little.

Det är fortfarande oklart om och när Little kan spela hockey igen.

– Vi förlorade vår toppback och vår andracenter har inte kunnat spela sedan den 5 november. Då vi fattade våra beslut förra sommaren kunde vi inte veta det. Därför har vi nu några hål att fylla, säger Cheveldayoff.

Winnipeg hade inte räknat med att tappa sin toppback Byfuglien då man sommaren 2019 släppte iväg tre tongivande backar på utgående kontrakt: Ben Chiarot, Tyler Myers och Jacob Trouba.

Även om backdoldisarna spelade bra sett till förväntningarna så läckte försvaret och statistiskt sett hade målvaktsstjärnan Connor Hellebuyck ett av ligans svettigaste jobb.

En typisk laguppställning i grundserien Kyle Connor Mark Scheifele Patrik Laine Nikolaj Ehlers Blake Wheeler Jack Roslovic Andrew Copp Adam Lowry Mathieu Perreault Gabriel Bourque Nicholas Shore Mason Appleton Josh Morrissey Tucker Poolman Dimitri Kulikov Neal Pionk Anthony Bitetto Nathan Beaulieu

Om Winnipeg offrar Laine är stalltipset att Winnipeg vill ha en back eller en andracenter i utbyte. Eller både och.

Utgående kontrakt

Att Laine kan lämna Winnipeg handlar inte bara om att lagbygget är obalanserat. Laine behöver snart också ett nytt maffigt kontrakt i ett Winnipeg där löneutrymmet är begränsat.

Klubben sitter på Laines rättigheter till och med säsongen 2022–23, men kan parterna inte i god tid komma överens om en lång förlängning vill Winnipeg knappast riskera att tappa Laine utan att få något i utbyte.

Dessutom verkar relationen mellan profilerna i Winnipeg inte vara friktionsfri. Laine har han inte gjort någon hemlighet av att bara en plats i förstakedjan duger.

– Det finns toppkedjorna och så har det funnits vår kedja, sa han för ett år sedan och skickade strax senare syrliga passningar till Little.

Konkurrerar med lagkaptenen

Det är lagkaptenen Blake Wheeler som konkurrerar om platsen till höger om förstacentern Mark Scheifele.

Förra säsongen fick Laine huvudsakligen spela med Scheifele, men det berodde på att Little skadades och Wheeler behövdes som andracenter. Nästa säsong kan Wheeler vara tillbaka i Scheifeles kedja.

– Laine vill ha ett löfte om att få spela med Scheifele och det är Winnipeg inte villigt att ge, uppger Sportsnets insider Elliotte Friedman.

Mark Scheifele och Blake Wheeler firar ett mål. Mark Scheifele och Blake Wheeler känner varandra utan och innan. Bild: All Over Press

Får man tro The Athletics källa (bakom betalmur) är två spelare heliga.

– De enda som går säkra är Scheifele och Wheeler.

Friedman nämner Carolina och Columbus som möjliga adresser för Laine. Los Angeles och Philadelphia är två högoddsare. Även Montreal och New York Islanders har nämnts i andra spekulationer.

