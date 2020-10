Coronaviruset i Österbotten – läget 5–11.10

Kuvassa on koronavirustestausta Helsingissä elokuun lopulla vuonna 2020.

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Måndag 5.10: 18 nya fall av coronasmitta i Södra Österbotten

Under helgen har 18 nya fall av covid-19 konstaterats inom Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Sammanlagt har 103 fall bekräftats. Av de som insjuknat har 16 fått smittan under en resa till Ylläs. Dessutom har fem personer i deras närhet insjuknat under tiden i karantän. Fyra av sjukvårdsdistriktets fall har kopplingar till studerandeevenemang i Vasa och i en del fall utreds ännu smittokällan.

På söndagen konstaterades också en anställd vid centralsjukhuset i Seinäjoki ha smittan. Den smittspårningen pågår ännu och mer information om den kommer på måndag eftermiddag.

Under de senaste två veckorna har 33 nya fall konstaterats inom sjukvårdsdistriktet, varav 29 under senaste veckan. De här siffrorna tyder på att Södra Österbotten är på väg in i accelerationsfasen. Från sjukvårdsdistriktet påminner man om att enda sättet att undvika att hamna där är om alla håller avstånden, undviker sociala kontakter och stora tillställningar. Det är också skäl att undvika resor på fritiden, speciellt till landskap som har fler coronafall än Södra Österbotten.

Sammanlagt har 28 539 prover tagits i Södra Österbotten. Under söndagen undersöktes 188 prover.