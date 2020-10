Dagens Industri: Sampo säljer bort sina Nordeaaktier inom kort

Finanskoncernen Sampo vill ut ur bankkoncernen Nordea och har börjat sondera försäljningsmöjligheter, uppger Dagens Industri (kräver inloggning).

Enligt uppgifter till DI är det mer sannolikt med en försäljning av Sampos Nordeainnehav inom två år än inom tre eller fyra år.

Investeringsbanken Carnegies aktieanalytiker Johan Ström säger till DI att aktierna kan säljas redan nästa år.

"Säljs senast 2022"

Ström säger att försäljningen sker senast 2022 och att det leder till en uppvärdering av den finländska finanskoncernen. Ström säger sig dela flera anonyma källors uppfattning om försäljningstidtabellen.

Sampo är Nordeas största enskilda ägare med 19,9 procent av aktierna. Värdet av Sampos Nordeainnehav uppgick till drygt fem miljarder euro på börsen i fredags.

Styrelsens ordförande Björn Wahlroos är en av de största ägarna i Sampo, Kari Stadigh är koncernchef.

Sampo har via sitt bolag If Skadeförsäkring kontrollen över det svenska försäkringsbolaget If Skadeförsäkring och det finska systerbolaget If Skadeförsäkringsbolag. Bägge bolagen har verksamheter även i Norge, Danmark och Baltikum.

Dagens Industri, STT, Sampo.com