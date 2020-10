Estlands president Kersti Kaljulaid vill bli OECDs generalsekreterare: "Framtiden är digital, grön och fri från skattefusk"

Docventuresin teemana 15.9. terveysteollisuus!

Suhteeni suomalaiseen julkiseen terveydenhuoltoon on sekä tanakka että intiimi: kultainen harmonikkani on saanut puukosta 13 kertaa. Voin vakuuttaa, että jokainen kerta on jäänyt mieleen. Kaikki alkoi siitä, kun sain eräällä Madventures-kuvausmatkallamme viidakossa reggaepampulan synnyttämään välilihahiertymääni bakteerin, joka jäyti Aunuksen ihmettäni vuosien ajan.