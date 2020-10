Föräldrasnacks lyssnare berättar hur jämställt de lever: “Separationen gjorde det tydligt att jag dragit det största lasset”

My

My Tengström

Hur kan du i praktiken jobba för jämställdhet i en relation mellan en man och kvinna när barnen kommer in i bilden? Det här frågade podden Föräldrasnack av sina lyssnare och så här svarade de.

Par som tar hand om sina barn lika mycket har bättre förhållande och bättre sex visar en amerikansk studie. Närmare 500 par deltog i studien och indelades i olika grupper enligt hur de delade på ansvaret för barnen.

Det är en grupp sociologer som gjort undersökningen vid Georgia State University i USA år 2016.

De par som delade ansvaret jämnt eller där mannen tog större ansvar för barnen så var också nöjdare med sitt förhållande och hade bättre sexliv. Det här jämfört med de paren där kvinnan tog det största ansvaret.

Vad tycker du?

Men hur gör man i praktiken för att se till ansvaret delas jämnt? Podden Föräldrasnack samlade in svar på sociala medier av sina lyssnare för att se hur folk tänker och tycker kring jämställdhet i era relationer.

Under första omgången svarade omkring 50 personer varav alla var kvinnor.

Därför gjorde också ett skilt upprop till männen - både på Föräldrasnacks eget Instagramkonto och Svenska Yles Instagramkonto. Ytterligare 20 svarade - varav enbart två var män.

Hör flera berättelser kring jämställdhet i podden Föräldrasnack. Där öppnar också Carro och Rebecka upp hur de gör där hemma och hur de kommit till den punkt där de är i dag.

Här presenterar vi några av svaren - i några relationer har ojämställdhet lett till gräl eller till och med separation, andra är nöjda utan tankar på jämställdhet medan andra aktivt strävar efter jämställdhet.

"Separationen gjorde det tydligt att jag dragit hela lasset hemma"

Min man och jag har nyligen separerat och bor på skilda håll.

Nu blir det väldigt tydligt att jag tidigare dragit hela lasset hemma, eftersom jag nu själv med tre barn inte märker någon större skillnad i arbetsmängd i hushållet när jag är ensam.

Jag tror också att många kvinnor helt enkelt tar mera ansvar hemma för att slippa tjat och bråk om vem som gör vad.

Man börjar liksom efter en tid acceptera läget och kastar in handduken...

Lena

"Jag fondsparar åt min fru som stannar hemma med barnen"

Vi strävar efter att leva jämställt, i perioder blir det dock så att den ena av oss drar ett tyngre lass när den andra har det lite jobbigare.

Ingen uttalad indelning av uppgifter men frun har inget emot att laga mat så jag försöker då istället att diska, städa eller göra andra sysslor.

Jag jobbar just nu heltid, men kommer inom en snar framtid att vara en längre tid hemma med vårt barn.

Under tiden som min fru varit hemma så har jag en gång i månaden betalat in en summa pengar till hennes fonder eftersom man inte "samlar" pension under föräldraledigheten.

Hon kommer att göra samma sak till mig när jag är på pappaledigt.

Jag vill vara en aktiv del av vårt barns liv och ser det som en självklarhet att jag ska göra lika mycket som min fru. Jag kan också störa mig på att jag får beröm för saker som min fru aldrig skulle få beröm för.

Mjuktuff

“Jämställdhet är tjatigt”

Jag vill vara min man till lags. Tycker allt snack om jämställdhet är tjatigt!

Bättre förr

Hur delar ni upp sysslorna där hemma? 50/50 eller enligt vem som är bra på vad? En pappa med sin baby i bärsele fyller diskmaskinen. Bild: Carola Nordberg

“Jag är tacksam över att min man sköter ekonomin så jag får stanna hemma”

Måste bara kommentera för jag känner mig ganska ensam i detta men jag och min man har kommit överens om detta och jag är nöjd med det också.

Han jobbar vääldigt mycket, egen firma.

Jag är hemma med våra 2 barn och sköter i princip allt som har med hushållet att göra.

Ekonomin däremot sköter han, tänker också så att tänk att jag får vara hemma att ha ekonomiska möjligheten att inte behöva stressa tillbaka till mitt jobb om jag inte vill och det tack vare honom!

Därför gör jag gladeligen allt på hemmaplan då också.

Visst hjälper han till ibland, leker med vår förstfödda, handlar, byter kläder, nattar osv om jag ber om hjälp.

Tror vi aldrig någonsin har bråkat om detta och visst kan jag tänka att jag ibland drar det tyngre lasset hemma men vore det inte för honom och att han drar in pengar skulle vi ju inte ens ha tak över huvudet.

Därför tar jag mer än gärna hand om hemmet och barnen så länge jag inte behöver jobba och känner att jag vill göra det. Sen kanske det ändras om den dagen kommer.

Eftersom han jobbar så mycket också tycker jag inte att han behöver "ha en uppgift" som att tvätta tex när han kommer hem och är trött efter dagen. Detta fungerar för oss.

Nöjd mamma

En amerikansk studie visar att relationer där män som tar större ansvar i hemmet fungerar bättre - och paren har också bättre sexliv. En pappa står i köket med baby i bärsele. Bild: Rebecka Hägert

“Varför tar han inget eget initiativ där hemma?"

Älskar min man men detta år har alla bråk handlat om samma tema, jämställdhet - och bristen på det. Inser att han inte känner på sig när det behöver tvättas tvätt, utan märker först när kalsongerna är slut.

Han kan gå förbi samma skräppåsar i fler dagar på väg ut. Han har inget problem med att laga mat trots att diskhon är proppfull.

Han gör nog om jag ber honom, men långsamt o utan eget initiativ. Varför måste jag be han? Jag vill att de ska ske automatiskt.

Trött

"Han suckar när han kommer hem och frågar varför det är så stökigt"

Enligt min man är det jag som är hemma med barnen som också ska sköta alla hemmasysslor. För att jag "bara" är hemma så har jag tid att städa, tvätta, diska, laga mat och ta hand om 3 barn under 5 år.

Eftersom han arbetar så är han så trött när han kommer hem.

Som att man inte kan vara trött när man är föräldraledig.

Vissa dagar när han kommer hem kan han sucka och fråga varför det är så stökigt och varför det ligger saker överallt.

Det är jag som har huvudansvaret för barnen, jag som alltid på veckosluten måste stiga upp först på morgonen och får be honom att vakna och hjälpa till.

Jag har försökt förklara för honom hur det känns för mig, men det verkar som att han inte ändå förstår.

Mamma som bara är hemma

“Det är mitt ansvar att ha full koll som pappa, inte min partner”

När det gäller småbarn så tror jag många män blir lite på efterkälken om de inte är hemma lika mycket i början.

Så var det för mig.

Jag var osäker på hur många bodyn vi skulle packa för ett veckoslut osv för jag var inte där varje dag när det skulle bytas.

När jag var hemma en längre tid så kom jag ikapp. Man får fullt ansvar liksom och då blir man automatiskt ”projektledaren”. Men om man inte är hemma i början så är det jävligt viktigt att man kämpar för att få lika bra koll.

Det är mannens ansvar att se till att han också får full koll, inte kvinnans och struntar man i det så kan det bli ett mönster som fortsätter hela livet.

En pappa

“Bara mansbebisar förlorar på jämställdhet”

Tycker jämställdhet är en självklarhet, inte bara för kvinnans skull men också för barnens, familjestrukturens och samhällets skull. Alla förutom mansbebisarna vinner på jämställdhet.

Jag tycker också att det är jätteviktigt att pappan är föräldraledig en längre tid och får chans att skaffa sig en egen vardag och egna rutiner med barnen.

Stolt feminist since 1988

Är du man och lever i ett heterosexuellt parförhållande? Hur tänker du kring att sträva efter jämställdhet i ert förhållande? Kommentera!

Delar ni på sysslor jämnt eller gör ni de hemsysslor ni är bra på? Om du inte strävar efter jämställdhet, berätta gärna mera om varför!