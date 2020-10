Kulstötaren Tomas Söderlund avslutar sin idrottskarriär på toppnivå

View this post on Instagram

Här är min sista stöt i kalevan kisat. Efter 14 års satsning på att nå en internationell nivå har jag bestämt mig att lägga "kulan på hyllan". Nådde aldrig till den nivå som jag hade hoppats men 9 kalevan kisat medaljer är bättre än ingenting. :) Tiden och motivationen räcker inte till mera för en fortsättning. Vill såklart tacka @2078_conny och alla mina andra tränare som jag haft, mina föräldrar, brorsan, egen familj och alla vänner, idrottare som har varit med dom här alla åren. Ni vet vem ni är. Vill förstås också tacka @ifraseborg och alla mina sponsorer, utan er skulle jag inte ha kunnat träna på den nivå som jag har gjort. Kommer troligtvis ännu att vistas de här följande somrarna som "hobby" idrottare på vissa tävlingar med diskus i handen. Tack för mig! Kiitos näista vuosista! #sjöblomstankservice #kariscykelcentralen #rygg.fi #hmsvuori #masterkuivaus #rkfysio #sportmixer #ifraseborg