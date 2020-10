Pargas satsar på intensifierad hemvård - kunderna får så många hembesök de behöver

I Pargas har man inlett ett nytt pilotprojekt i intensifierad hemvård. Tanken med projektet är att hitta lösningar så att de äldre kan bo hemma längre.

- Vi har en lång kö till effektiverat boende och det leder till att många äldre bor på en långvårds- eller akutavdelning medan de köar för en plats till ett boende. Med intensifierad hemvård kan kunderna köa hemma istället, säger äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki vid Pargas stad.

Projektet har anställt två nya närvårdare som kommer att jobba i en hemförlovningsgrupp på totalt sex närvårdare. Dessutom finns det också sjukskötare som gör hembesök.

Tove Lehtinen och Camilla Bergman-Kärpijoki hoppas att man så småningom kan utöka antalet kunder. Två ljushåriga kvinnor vid en tegelvägg. Bild: Carmela Johansson/Yle

- Många äldre vill bo hemma, men samtidigt är det viktigt att det är tryggt och säkert att bo där. Jag tycker att det ska bli intressant att se hur det här kommer att fungera, säger Tove Lehtinen, ansvarig sjukskötare och förman för projektet.

Projektet startar upp i liten skala med två klienter, men man hoppas att man med tiden kan utöka till fem. Om projektet får en fortsättning, är det möjligt att tio eller fler personer kan få intensifierad hemvård.

Kunderna kan få så många hembesök de behöver

Via den vanliga hemvården får man som mest fyra besök per dag, men de som deltar i projektet kan få upp till sju och nio besök per dygn. Varje kund får en individuell vårdplan med den mängd besök som anses bäst för dem.

- Vi börjar med mycket hjälp och sen utvärderar vi läget. Vid behov minskar vi eller lägger till tjänster, säger Lehtinen.

Inom projektet kommer man också att testa olika teknologiska lösningar, som till exempel fallsensorer, GPS-alarm och läkemedelsrobotar. Man kan sedan följa med om och hur tekniken ökar de äldres trygghet i hemmet.

Systemet passar inte alla

En utmaning är att hitta de kunder som kan delta i projektet. Många av de kunder som köar till ett effektiverat boende är redan i dåligt skick.

- För personer med minnessjukdomar eller mentala problem rekommenderas systemet inte, säger Bergman-Kärpijoki.

Med projektet hoppas man i längden också spara pengar. Pilotprojektet pågår i tre månader och har en budget på drygt 47 000 euro. Om man delar summan på fem klienter, innebär det en kostnad på ungefär 105 euro per dygn per kund. En bäddavdelningsplats kostar 251 euro per dygn per kund.

Viktigt att hitta nya lösningar

Satu Elina Laamanen och Tea Laiho är projektets två nyanställda närvårdare. De ser fram emot att få jobba med det här.

- Jag tycker att det är intressant. Det är viktigt att hitta nya sätt att hjälpa, så att de äldre kan bo hemma längre, säger Laamanen.

Närvårdarna Tea Laiho och Satu Elina Laamanen ser fram emot sina nya jobb. Två mörkhåriga kvinnor vid en tegelvägg. Bild: Carmela Johansson/Yle

- Det är bra att vi besöker dem i deras hem, det är lite annat än att jobba på en stor enhet, säger Laiho.

Pilotprojektet inleddes i början av oktober och pågår till slutet av december i år. Planen är att projektet kommer att fortsätta också efter det.