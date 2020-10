Gitarrlegenden Eddie Van Halen har dött

Edward 'Eddie' Van Halen avled under tisdagen efter en lång tids cancersjukdom, uppger hans son Wolfgang Van Halen på Twitter. Van Halen var en känd gitarrist och en av grundarna till rockbandet Van Halen. Han blev 65 år gammal.

– Jag kan inte tro att jag måste skriva det här, men min pappa Edward Lodewijk Van Halen, har förlorat sin långa kamp mot cancer denna morgon. Han var den bästa pappan jag kunde önska mig. Varje strund med honom var en gåva. Mitt hjärta brister och jag tror inte att jag någonsin kommer över det här. Jag älskar dig så mycket, pappa, skriver Wolfgang Van Halen på Twitter.

Eddie Van Halen hade länge varit sjuk i strupcancer.

Valdes in i Hall of Fame 2007

Edward Van Halen föddes år 1955 i Nederländerna. Han och hans familj flyttade till USA på 1960-talet. Eddie och hans trummisbror Alex grundade bandet Van Halen år 1972 i Pasadena, Kalifornien, Åren 1974 till 1985 beståd bandet av Eddie, Alex och sångaren, David Lee Roth och basisten Michael Anthony.

Eddie Van Halen uppträdde med Van Halen på Billboard Music Awards i Las Vegas år 2015. Gitarristen Eddie Van Halen spelar gitarr. Bilden är svartvit. Bild: AFP / Lehtikuva

Van Halens debutalbum kom ut år 1978 och blev ett av årtiondets mest framgångsrika album. Van Halen var störst mellan 1970-1980-talet och bland bandets mest kända låtar finns hits som "Runnin' with the Devil", "Dance the Night Away", "Jump", "Panama", "Ain't Talkin' 'Bout Love" och "Why Can't This Be Love". Eddie Van Halen har också skrivit solot till Michael Jacksons megahit "Beat It".

Van Halen är en av de 20 bästsäljande artisterna eller banden någonsin och bandet valdes till Rock and Roll Hall of Fame år 2007.

Källor: AFP, Reuters, Twitter

Artikeln uppdateras.