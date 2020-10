I Kirgizistan förklarades valresultatet ogiltigt efter häftiga demonstrationer

Efter att tusentals människor dragit ut i protest mot valfusk beslöt den kirgiziska centralvalnämnden i dag ogiltigförklara valresultatet i söndagens parlamentsval.

Det förekom bland annat uppgifter om att väljare hade fått betalt för att rösta på vissa kandidater.

Det här är inte ovanligt i det politiskt instabila landet, men den här gången blommade väljarnas missnöje ut i upplopp.

I Bisjkek säger journalisten Timur Toktionaliev att det inte endast var valfusket som fick folket att dra ut på gatorna. Missnöjet har hopat sig under flera år och det har ett antal orsaker.

Korruptionen som ingen får bukt med är en orsak, en annan är en skandal med försnillning inom tullen och en tredje det att bara få partier får plats i parlamentet, säger Toktonaliev.

Han säger att ingen trots det pyrande missnöjet hade väntat sig så här häftiga demonstrationer just nu.