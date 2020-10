Karleby stad flaggar inte för prideveckan nästa år – förslag om regnbågsflaggor röstades ner

Med rösterna 6-6 beslöt stadsstyrelsen i Karleby att staden inte kommer att hissa flaggan under prideveckan nästa år. Styrelseordförande Reino Herlevis (C) röst avgjorde.

Fullmäktigeledamoten Hanna Cygnel (Gröna) hade gjort ett initiativ om att flaggningen. Hon säger att styrelsens beslut var väntat.

– Jag är inte överraskad men jag är besviken. Det här visar att Priderörelsen fortfarande har jobb att göra, säger Cygnel till Yle Kokkola.

Stadsdirektör Stina Mattilas förslag till styrelsen var att staden kan hissa regnbågsflaggan till exempel utanför stadshuset och biblioteket om arrangören vill det. Kristdemokraternas Mauri Salo kom med ett motförslag som vann i omröstningen.

Cygnel kommer inte att ge upp tanken på att flaggorna ändå ska hissas.

– Ärendet tas till kännedom i fullmäktige och då kan beslutet ändras. Det kommer att bli ett ändringsförslag, men om det går igenom återstår att se.

Ingen regnbågsflagga i höst på grund av jubileum

Ursprungligen var Cygnels tanke att Karleby kunde flagga också under Helsinki Pride 7-13 september i år. Det sammanföll med Karlebyveckan och stadens 400-årsdag. Stadsstyrelsen tog då beslut om att flagga enbart med jubileumsflaggan och Finlands flagga.

Mauri Salo (KD) var den som la fram motförslaget på styrelsens möte och för det röstade Timo Sillanpää (Sannf), Johanna Paloranta (C), Riitta Rahkola (C), Annika Enlund-Piirto (KD) samt Reino Herlevi (C).

För flaggningen röstade Janne Jukkola (Saml), Sirpa Orjala (SDP), Raimo Hentelä (SDP), Stefan Andersson (SFP), Marlén Timonen (SFP) och Vesa Pohjola (V).

