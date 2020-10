"Kurvan är knäckt" säger Danmarks hälsominister – efter en brant ökning i en månad sjunker siffrorna äntligen

Kurven er knækket: Kontakttallet i Danmark er nu 0,8. Tak til alle, der hver dag gør en indsats for at bryde smittekæderne. I Europa har epidemien stadig alt for godt fat, og vi kan se at smitten stiger mange steder. Virus er her stadig, så afgørende at vi holder fast. #COVID19dk pic.twitter.com/9LgASPReQe