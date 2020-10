Ny forskning visar: De flesta finländarna är villiga att ta ett coronavaccin om det anses säkert

Enligt de preliminära resultaten av en ny forskning skulle i genomsnitt 73 procent av finländarna ta ett vaccin mot covid-19 när det blir tillgängligt i Finland.

I forskningen som gjordes av forskare vid Åbo Akademi, Åbo universitet och University of Bristol skickades enkäter ut till tre olika populationsgrupper i Finland under perioden april-maj för att undersöka finländarnas attityder till ett vaccin mot covid-19.

En enkät skickades till småbarnsföräldrar i Åboregionen och på Åland, en till invånare i Jakobstadsregionen, och en tredje enkät skickades ut via Facebook till hela Finland.

Forskningens resultat är inte ännu publicerade. En preprint, det vill säga en icke-referentgranskad version av forskningsartikeln, Fearing the Disease or the Vaccine: The Case of COVID-19 kan läsas (på engelska) här.

Säkerheten den viktigaste faktorn vid vaccinationsbeslut

Enligt Linda Karlsson, doktorand i psykologi vid Åbo Akademi och en av forskarna som medverkar i undersökningen, visar de preliminära resultaten att de flesta finländare vill ta ett vaccin mot covid-19.

– En stor del av finländarna är villiga att ta ett vaccin mot covid-19 om det rekommenderas av myndigheterna och är kostnadsfritt, säger Karlsson.

I de tre olika forskningssamplen ansåg mellan 73 och 78 procent att det är sannolikt att de kommer ta ett vaccin mot covid-19 när och om det blir tillgängligt.

I forskningen tittade man på hur ett flertal olika faktorer påverkar finländarnas villighet att ta ett vaccin mot covid-19.

– Vi har till exempel tittat på hur allvarlig man tycker att sjukdomen är eller hur sannolikt man tror det är att man får sjukdomen, hur säkert man tror att vaccinet kommer vara, och hur dessa faktorer påverkar om man vill vaccinera sig eller inte, säger Karlsson.

Linda Karlsson är doktorand i psykologi vid Åbo Akademi och en av forskarna som medverkar i forskningsprojektet. porträtt bild på Linda Karlsson Bild: Arash Matin / Yle

Men en faktor har överlägset störst påverkan på finländarnas villighet att vaccinera sig mot covid-19, nämligen hur säkert man tror att vaccinet är.

– Hur allvarlig sjukdom man tänker att covid-19 är, påverkar också finländarnas villighet att ta ett vaccin. Men hur säkert man tänker att vaccinet är, är en mycket viktigare faktor i ens vaccinationsbeslut, säger Karlsson.

Yngre mindre oroliga över sjukdomens allvarlighet än äldre

Enligt Karlsson finns det liten variation i attityderna till ett coronavaccin bland olika åldersgrupper.

– Det finns inga stora variationer mellan de olika åldersgrupperna. Hos den yngre delen av befolkningen hänger vaccinationsbeslutet mera ihop med hur allvarlig man generellt anser att sjukdomen är, än hur orolig man är över hur sjuk man själv skulle bli.

– Bland de äldre verkar beslutet i större grad påverkas av hur allvarlig man upplever att sjukdomen skulle vara för en själv, säger Karlsson.