Turkiet grep en finländsk medborgare med misstänkt koppling till IS

24 av personerna som greps i Ankara på tisdagen är irakier. På bilden syns Iraks flagga fotograferad i Tikrit, Irak och bakom flaggan syns IS svartvita flagga. En hand som håller i Iraks flagga framför en svartvit IS flagga.

Turkisk polis har gripit 24 irakier och en finsk medborgare i huvudstaden Ankara. De gripna personerna misstänks ha kopplingar till terrorgruppen IS, rapporterar nyhetsbyrån Anadolu med hänvisning till säkerhetskällor.

Utrikesministeriets kommunikationsjour har bekräftat uppgiften om att en finländsk medborgare har gripits för nyhetsbyrån STT. Ministeriet går inte ut med mer detaljer om fallet på grund av dataskyddsfrågor.

Personerna greps i samband med en anti-terroroperation på tisdagsmorgonen i Ankara.

Enligt turkiska myndigheter var målet att gripa sammanlagt 29 personer som misstänks ha kopplingar till IS, men fyra personer hade ännu på tisdagskvällen inte hittats.

Turkiet utvisar de misstänkta efter förhör

En del av de misstänkta misstänks ha varit aktiva i Syrien, enligt källor som Anadolu hänvisar till.

Turkiet kommer att utvisa de misstänkta personerna efter förhör.

IS har utfört flera terrorattacker i Turkiet under de senaste åren. Landets polis motiverade gripandena med att man försöker stoppa att nya attacker utförs. Turkiet definierade IS som en terrororganisation år 2013.

Skyddspolisen uppger att över 80 personer har åkt till konfliktområden i Syrien och Irak från Finland i huvudsak under åren 2012–2016. Skypo bedömer att kring 20 av dem har dött och kring 20 har återvänt till Finland.

ltalehti var först ute med nyheten i Finland.

Källor: STT, Anadolu