Finländarna har druckit mindre alkohol under coronavåren

Finländarnas alkoholkonsumtion sjönk med 10 procent under april–juni jämfört med samma period i fjol, uppskattar Institutet för hälsa och välfärd.

Uppskattningen har gjorts baserat på försäljningsdata och dylika uppgifter.

Alkoholkonsumtionen förändrades ändå inte på samma vis bland alla befolkningsgrupper. Enligt en undersökning som institutet utförde svarade hälften av de deltagande att deras alkoholkonsumtion hållits på samma nivå, 12 procent att den minskat och 8 procent att den ökat under coronaepidemin.

Konsumtionen har ändrat mest bland de under 35 år och för dem vars ekonomiska läge har försvagats under loppet av epidemin. Bland dem svarade många att de antingen minskat sin konsumtion eller ökat den.

– Alkoholkonsumtionen har minskat sedan 2007, under fjolåret med fyra procent. Effekterna av epidemin och restriktionerna har varit parallella, säger Pia Mäkelä vid Institutet för hälsa och välfärd.

Epidemin har speciellt inverkat på var man köpt alkohol. Restriktionerna som infördes i våras påverkade alkoholförsäljningen vid restauranger och barer och färre har åkt utomlands för att anskaffa alkohol på grund av reserestriktioner.

Allt fler har därför köpt alkohol från matbutiker och Alko. Deras försäljning ökade med 16 procent under veckorna 11–25 jämfört med samma period i fjol.