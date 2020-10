Hockeymammorna röstar motvilligt på Trump medan demokraternas gräsrotsaktivist ordnar vinträffar för att locka kvinnliga väljare till Bidenlägret: "Kvinnor kommer se till att Trump inte återväljs"

Slavic Village, Cleveland, Ohio.

Ett jämnt, hummande ljud fyller lokalen. Maskiner står radade i prydliga led tätt intill varandra.

- Det finns sextio tvättmaskiner och ungefär fyrtio torktumlare, berättar Cathie Ewing.

Ewing driver en tvättomat i Slavic Village, en liten arbetarförort med 20 000 invånare bara tio kilometer från Cleveland.

Hon är 63 år men ser yngre ut med sitt blåtonade hår och skarpa blick.

Platsen, som i tiderna fick sitt namn efter polska och tjeckiska invandrare, har inte haft det lätt.

Bolånekrisen år 2008 i USA slog ner hårdare i Slavic Village än någon annanstans i USA. Brottsstatistiken är långt ovanför genomsnittet och nästan varannan invånare lever under fattigdomsgränsen.

Staden Cleveland är enligt statistik från myndigheten Census Bureau USA:s fattigaste stad.

Läget var kärvt redan innan coronapandemin slog ner.

- Jag har vandrat sextiotre år på jorden och inte sett något liknande. Mer våld, mer brottslighet och mer ohälsa. Det är sorgligt.

Några kunder kommer in i lokalen bärande på tvätthögar. Ewing hälsar igenkännande. En kvinnlig brevbärare hämtar dagens post.

Ewing säger att hon gjort sitt bästa för att skydda sig själv och sina kunder under pandemin.

- Allt jag kan göra är att skydda mitt företag och mig själv och se till att kunderna har rena händer när de kommer hit.

Ewing säger att hon är demokrat och att hon utan tvekan kommer att rösta i presidentvalet. Hon lutar åt att rösta på Joe Biden, men tvekar. Varken Biden eller Donald Trump väcker entusiasm.

Ewing försöker skydda sig själv och sina kunder under pandemin. Tvättomat i en förort nära Cleveland. Bild: YLE/Hans-Peter Dhuy

- Om jag är entusiastisk inför valet? Nej. Jag är rädd för att jag inte vet vad som kommer att hända efter valet.

- Jag önskar att det fanns en annan kandidat att rösta på. Jag vill inte att saker och ting ska fortsätta som nu men man vet ju inte vad som sker om det blir en förändring. Vi kan inte anklaga Trump för allt.

Väljare som Cathie Ewing kan komma att avgöra presidentvalet.

Kvinnor i de viktigaste vågmästardelstaterna, dit Ohio numera beräknas, anses ha en nyckelroll i november. I särskilt viktig position är de så kallade förortskvinnorna, en grupp som ledde demokraterna fram till segrar i mellanårsvalet 2018.

Stödet från kvinnliga väljare är en av de största orsakerna till Joe Bidens gallupledning över Trump.