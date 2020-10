Morgonkollen: Ett djupdyk i kvinnodominerade branscher med lägre löner – och fyra andra nyheter att ha koll på

Här är fem nyheter att ha koll på den här onsdagsmorgonen.

Kvinnor gör livsviktigt jobb – men med lägre lön

För varje euro en man förtjänar, får kvinnan 84 cent. Kvinnor dominerar inom exempelvis vården, den offentliga sektorn och andra branscher där lönen är lägre.

Vi har pratat med fyra kvinnor som gör ett livsviktigt jobb, men som har låg lön. Läs mer om vad närvårdarna Jaqueline Back, Lena Enlund, Johanna Enqvist Wiik och småbarnspedagogen Isa Muotio har att säga om sina jobb och löner.

En jämförelse visar bland annat att en manlig ingenjör tjänar 14 000 euro mer om året än en kvinnlig sjukskötare, trots att de har lika lång utbildning och jobbar inom kommunen.

Varför är lönen lägre inom kvinnodominerande branscher? Det har vi också tagit reda på genom att snacka med bland annat experter. Vi tar också en titt på kvinnan i arbetslivet ur ett historiskt perspektiv.

Restaurangrestriktioner kan börja gälla redan på helgen

Enligt Yles uppgifter planerar Social- och hälsovårdsministeriet att införa striktare restriktioner för restauranger redan den här veckan. Tidigare hette det att nya restriktioner träder i kraft tidigast nästa vecka.

De striktare restriktionerna innebär kortare öppethållnings- och utskänkningstider för restaurangerna. Enligt Yles uppgifter börjar de gälla redan på fredag på områden där coronaläget förvärrats.

Restriktionerna betyder bland annat att alkoholförsäljningen avslutas tidigare. Ölstop på krog Bild: Janne Lindroos / Yle

Enligt uppgifter måste restaurangerna stänga redan klockan 23 och alkoholförsäljningen tar slut en timme innan, klockan 22. Endast hälften av kundplatserna får vara fyllda samtidigt, enligt uppgifterna.

– Nästa vecka kan det vara för sent, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) fåordigt när hon kommenterade Yles uppgifter på tisdagen.

Coronaviruset och skattedeklaration

Har du distansjobbat under coronaepidemin? Då har du rätt till somliga avdrag när du gör din skattedeklaration för år 2020. Men vilka avdrag får du egentligen göra?

Det har vi tagit reda på! Skattemyndigheten förutspår att massvis av finländare kommer ansöka om avdrag.

Har du jobbat mycket hemifrån? En man som skriver på en laptop. Bredvid honom står en kaffekopp. Bild: Robert Kneschke / Alamy

– Har du jobbat över hälften av antalet totala arbetsdagar under året på distans får du dra av 900 euro för arbetsrum. Det spelar ingen roll om du har jobbat i din stadigvarande bostad eller på stugan, säger Matti Merisalo som är ledande jurist på Skatteförvaltningen.

Munskydd är också avdragbart, men till exempel handsprit är inte det.

USA: Pence vs Harris – vem är de egentligen?

Det amerikanska presidentvalet närmar sig med stormsteg. I natt möts den amerikanska vicepresidenten Mike Pence och demokraternas vicepresidentkandidat Kamala Harris i en debatt.

De är båda jurister, men på ett politiskt plan har de helt olika åsikter. Mike Pence är en kristen konservativ medan Kamala Harris är en multietnisk liberal.

Pence och Harris möts i en debatt i natt. Ett bildcollage på USA:s vicepresidentkandidater, republikanernas Mike Pence (t.v.) och demokraternas Kamala Harris. Bild: EPA, AFP (Collage: Sarah Lönnqvist)

Visste du till exempel att Pence var demokrat före han blev republikan? Eller att Harris förväntas bli demokraternas presidentkandidat i valet 2024? Här kan du läsa mer om de två.

Gitarrlegendaren Eddie Van Halen är död

Gitarristen Edward 'Eddie' Van Halen, känd som en av grundarna till rockbandet Van Halen, avled under tisdagen efter en lång tids cancersjukdom, uppger hans son Wolfgang Van Halen på Twitter.

Han blev 65 år gammal.

Van Halen föddes år 1955 i Nederländerna. Han och hans familj flyttade till USA på 1960-talet och år 1972 grundades bandet Van Halen.

Eddie Van Helen. Gitarristen Eddie Van Halen spelar gitarr. Bilden är svartvit. Bild: AFP / Lehtikuva

Van Halens debutalbum kom ut år 1978 och blev ett av årtiondets mest framgångsrika album. Van Halen var störst mellan 1970–1980-talen och bland bandets mest kända låtar finns hits som "Runnin' with the Devil", "Dance the Night Away", "Jump", "Panama", "Ain't Talkin' 'Bout Love" och "Why Can't This Be Love".

Eddie Van Halen har också skrivit solot till Michael Jacksons megahit "Beat It".

Regnet avtar så småningom på många håll. Det är mulet i landets södra och mellersta delar, på dagen något klarare. Vid västkusten är regnskurar att vänta, mot kvällen också på andra håll i landets västra delar.

Det är mellan 12 och 15 grader varmt, svag till måttlig vind.

I norr utlovas lokalt regn eller duggregn samt mulet. Temperaturen i Norra Österbotten och Kajanaland ligger mellan 8 och 13 grader, i Lappland är det mellan 5 och 11 grader.