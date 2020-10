Coronaläget i Österbotten innebär förändringar i många fotbollsserier. Topplaget Jaro i herrarnas division 1 får en match flyttad men det stora problemet är att laget riskerar att tappa rytmen på grund av sin karantän. Det är en lite lustig situation, säger Jaros vd Fredrik Haga som inte gillar gårdagens besked från överläkaren i Vasa.

Bollförbundet meddelar om ommöbleringar i tre olika serier på grund av coronaläget i Österbotten. På herrsidan påverkas division 1 och C-gruppen i division 2. På damsidan är division 1 involverad.

I herrarnas division 1, där mycket står på spel för topplaget Jaro, flyttas fem matcher. Den sista omgången spelas som planerat lördagen den 31 oktober.

Jaro är i karantän i en vecka efter att den 30 september ha mött VPS där en spelare testat positivt för covid-19. För Jaro påverkas en match. Bortamatchen mot SJK Akatemia flyttas från den 10 oktober till den 20 oktober.

– Det går väl att leva med. Problematiken är att laget inte får träna på en vecka på grund av karantänen. Det är det stora dilemmat, att det blir en paus på en vecka, säger Jaros vd Fredrik Haga till Yle Sporten.

– Efter det blir det tre matcher inom åtta dagar. Där kan den stora utmaningen komma.

"En lite lustig situation"

Läkaren Heikki Kaukoranta levererade karantänbeskedet på tisdagskvällen.

– Överläkaren i Vasa ringde mig i går kväll och gav besked om det här. Sedan inledde vi processen med spelarna, att de från och med i dag har varit i karantän.

– Det är en lite lustig situation att ärendet gäller matchen i Vasa den 30 september. En VPS-spelare har varit på test den 1 oktober. Efter det har vi kört på normalt utan några symptom.

– Vi hade KPV-matchen den 4 oktober, med största publiken i år. Då resultaten i Vasa kom stänger man all vår verksamhet för en vecka. Det känns lite ologiskt. Nu får vi inte träna på en vecka. Rytmen försvinner utan lagträningar.

Svårt att spela utomhus i november

Att pussla ihop matchprogrammet för den resterande delen av säsongen var ändå inget större problem.

– De flesta tyckte att vi ska spela matcherna så att serien kan avslutas den 31 oktober. Det är klart att när det är tolv lag så har alltid någon en annan åsikt, säger Haga.

– Det finns ju inget som tyder på att coronasituationen skulle vara bättre i november. I november kan man på många orter inte spela fotboll utomhus.

Tre lag – AC Oulu, Jaro och KPV – kämpar om avancemang till fotbollsligan. KTP har spelat en match mindre än de övriga topplagen och får därmed en intensiv avslutning, medan Jaro alltså är i karantän i en vecka. Fördel AC Oulu, anser Haga.

– För tillfället har AC Oulu den mest balanserade rytmen. Med dagens information kan de köra på som det var tänkt från början.

Röstning avgjorde

Peter Lundström på Bollförbundet säger att KTP hade en avvikande åsikt om förändringarna och att man röstade. Något som man faktiskt gjorde i samtliga serier som påverkades.

– Röstningsresultatet var överlägset. Kotka har det tufft de två sista veckorna. Alla förstår det. Kotka gjorde sin åsikt klar.

– Man kan inte klandra förbundet för att driva något eller styra och ställa. Det var klubbarna som fick säga sitt, säger Lundström till Yle Sporten.

Nya matchdatum:

15.10 KTP–KPV (ursprungligen: 16.10)

20.10 MuSa–VPS (ursprungligen: 17.10)

20.10 SJK Akatemia–Jaro (ursprungligen: 10.10)

25.10 VPS–Gnistan (ursprungligen: 24.10)

28.10 VPS–KTP (ursprungligen: 10.10)

VIFK och Kiisto spelar om förnyat kontrakt

I herrarnas division 2, där Vasalagen VIFK och Kiisto försöker undvika degradering, flyttas förutom fyra matcher även hela den sista omgången i C-gruppen med en vecka. Den spelas lördagen den 7 november.

Nya matchdatum:

28.10 GBK–VIFK (ursprungligen: 25.10)

28.10 JBK-Kiisto (ursprungligen: 23.10)

1.11 JBK–VIFK (ursprungligen: 18.10)

1.11 Kiisto–Jippo (ursprungligen: 17.10)

Vasadamer påverkas av förändringarna

Även i damernas division 1 skjuts hela den sista omgången upp med en vecka och spelas lördagen den 14 november. Dessutom har fem enskilda matcher nya datum.

Vasa IFK siktar på ligaavancemang. Efter 13 omgångar är VIFK tvåa på 29 poäng. HPS har med sina 36 poäng ett klart försprång. VIFK:s lokalrival FC Sport-j ligger sist i division 1 men har fortfarande chans att undvika degradering.

FC Sport-j får spela två matcher på två dagar och Bollförbundets tävlingschef Lundström förklarar varför.

– Det är inte trevligt att spela två matcher under samma helg. Alternativet var att spela under veckan, men med långa avstånd är det inte lätt. Vi kom på att vi justerar matcherna så att lördagsmatchen är så tidigt som möjligt och söndagsmatchen så sent som möjligt, säger Lundström till Yle Sporten

Krister Grönholm i VIFK säger till Yle Sporten att det bara är att gilla läget.

– Det blir en paus på tre veckor. Nu blir det plötsligt lite av en försäsong. Men vad gör man? Vi vill ju spela säsongen till slut.

Han uppger att en spelare i damlaget har testat positivt för corona.

"Rätt att flytta matcherna"

Klubbarna i division 1 var rätt så ense om att det är klokt att flytta matcher.

– Det rätta är att flytta matcherna. Endast en förening av tolv ifrågasatte det hela, säger Grönholm.

Han efterfrågar dock tydligare riktlinjer från stadens sida för att få veta vad som gäller beträffande gemensamma träningar.

– Jag ska kontakta Vasa stad. Man hör bara från olika håll att vissa tränar på olika håll. Andra grenar har fått info om att det inte ska vara så farligt för de yngre. Det hade varit tydligare om det hade rekommenderats att all verksamhet tar paus.

Ommöbleringarna ger VIFK en tuff avslutning.

– Det blir match lördag-tisdag-lördag. Det kommer att vara tufft, men vi gör vårt bästa.

Nya matchdatum:

14.10 NJS–TuWe (ursprungligen: 3.10)

3.11 P-Iirot–VIFK (ursprungligen: 17.10)

7.11 VIFK–HauPa (ursprungligen: 10.10)

7.11 FC Sport-j–NJS (ursprungligen: 18.10)

8.11 TuWe-Sport-j (ursprungligen: 10.10)

Förändringar i Fotbollsligans kalender

Fotbollsligan meddelar att grundseriens sista omgång skjuts upp med fyra dagar. Det var tänkt att den skulle spelas söndagen den 25 oktober. Torsdagen den 29 oktober är det nya datumet.

Även en del andra matcher påverkas.

Nya matchdatum:

16.10 Haka–TPS (ursprungligen: 15.10)

19.10 FC Lahti–Haka (ursprungligen: 18.10)

19.10 TPS–RoPS (ursprungligen: 18.10)

22.10 HIFK–RoPS (ursprungligen: 18.10)

25.10 TPS–SJK (ursprungligen: 1.10)

29.10 grundseriens sista omgång (ursprungligen: 25.10)